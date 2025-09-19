본문 바로가기
영주시, 추석 연휴 앞두고 공공건축공사장 임금·안전 점검

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.19 12:20

경북 영주시는 오는 22일부터 추석 연휴를 앞두고 지역 주요 공공건축공사장을 대상으로 임금 체불 여부와 안전관리 실태를 집중 점검한다.

영주시 관계자가 추석을 앞두고 공공건축공사장 안전을 살피고 있다. 영주시 제공

영주시 관계자가 추석을 앞두고 공공건축공사장 안전을 살피고 있다. 영주시 제공

이 점검은 경기 침체로 인한 임금 체불 우려를 해소하고 연휴 기간 공사장 사고를 예방해 시민들이 안전하고 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 하기 위해 마련됐다.


점검은 시와 민간 전문가가 합동으로 진행되며 △근로자 임금 체불 여부 △안전수칙 준수 상황 △낙하·추락 위험 방호조치 △비계 등 구조물 붕괴 위험 △공사장 주변 환경정비 △비상연락망 구축과 근무조 편성 여부 등을 중점적으로 확인한다.

점검 결과 경미하거나 긴급한 사항은 현장에서 즉시 시정하고, 위험성이 크거나 중대한 사안은 추석 전까지 안전조치를 완료해 사고를 사전에 차단할 방침이다.


시 관계자는 "근로자 임금 체불 방지를 적극 지도하고, 연휴 기간 공사장에서 인명·재산 피해가 발생하지 않도록 현장 안전관리에 만전을 기하겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
