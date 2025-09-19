본문 바로가기
권대영 금융위 부위원장 "롯데카드, 신고보다 더 큰 규모 정보유출"

이창환기자

입력2025.09.19 10:58

권대영 금융위원회 부위원장. 윤동주 기자

금융위원회는 롯데카드가 당초 신고한 내용보다 더 큰 규모의 유출이 확인됐다며 관리 감독을 강화할 것이라고 밝혔다. 금융사 보안역량 강화를 위한 종합 방안도 마련 예정이다.


권대영 금융위 부위원장은 19일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '해킹 대응을 위한 과기정통부-금융위 합동 브리핑'에서 "롯데카드 조사 과정에서 당초 신고한 내용보다 큰 규모의 유출이 확인됐다"며 "롯데카드의 소비자 보호 조치가 차질없이 이뤄지도록 면밀히 관리 감독해 나가겠다"고 말했다.

권 부위원장은 "조사 결과에 따라 위규사항 확인시 일벌백계 차원에서 엄정 제재를 취할 방침"이라며 "금융권 해킹 등 침해사고에 대해 매우 엄중하고 무겁게 인식하고 있다"고 설명했다.


그는 "IT 기술 발전 등으로 해킹 기술과 수법이 빠르게 진화하는 반면 금융권의 대응은 이를 따라가지 못하는 측면이 있다"며 "보안투자를 불필요한 비용이나 부차적 업무로 여기는 안이한 자세가 금융권에 있지 않았는지 냉정하게 돌아봐야 할 시점"이라고 지적했다.


이어 "최근 일련의 사태를 계기로 보안실태에 대한 밀도있는 점검과 함께 재발방지를 위한 근본적 제도개선도 즉시 착수하겠다"며 "금융회사 CEO 책임하에 전산시스템 및 정보보호 체계 전반을 긴급 점검하고 금융감독원·금융보안원 등을 통해 점검 결과를 면밀히 지도·감독해 나가겠다"고 강조했다.

권 부위원장은 "보안 사고 발생 시 사회적 파장에 상응하는 엄정한 결과책임을 질 수 있도록 징벌적 과징금 도입 등 방안을 신속히 추진하겠다"며 "금융사가 상시적으로 보안관리에 신경 쓸 수 있도록 CISO(최고보안책임자) 권한 강화, 소비자 공시 강화 등 대책을 강구하겠다"고 언급했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
