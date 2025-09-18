본문 바로가기
'KT 소액결제' 피의자 2명 구속…"도망 염려"

이관주기자

입력2025.09.18 18:19

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KT 소액결제 사건 피의자로 체포된 중국교포 2명이 모두 구속됐다.


KT 무단 소액결제 사건의 피의자인 중국 국적 남성 A씨가 18일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하기 위해 경기도 수원영통경찰서 유치장에서 나오고 있다. 연합뉴스

수원지법 안산지원 정진우 영장전담 부장판사는 18일 정보통신망법 위반 등 혐의로 구속영장이 청구된 중국교포 A씨(48)와 B씨(44)에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고 이들에 대한 구속영장을 발부했다. 정 부장판사는 "도망할 염려가 있다"고 사유를 밝혔다.

A씨는 지난달 말부터 이달 초까지 불법 소형 기지국 장비를 차량에 싣고 다니며 수도권 특정 지역 KT 이용자들의 휴대전화를 해킹한 뒤 상품권 구매 등 소액결제를 한 혐의를 받고 있다. B씨는 소액결제한 물품을 현금화한 혐의를 받는다.


A씨는 이날 영장실질심사에 출석하며 범행 수법을 묻는 취재진 질문에 "시키는 대로 했다"고 말했다. 누구의 지시를 받았냐는 물음에는 "모른다"고 했다.


사건을 수사하는 경찰은 지난 16일 인천국제공항과 서울 영등포구에서 이들을 붙잡았다. A씨는 경찰 조사에서 중국 소재 윗선 C씨의 지시를 받아 범행했다고 진술한 것으로 알려졌다. 경찰은 이들이 지목한 윗선의 소재와 구체적인 범행 수법 등에 대해 집중적으로 조사할 방침이다.




이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr
