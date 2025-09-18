소공연 "제4인터넷전문은행 예비 인가 무산 유감"

"조속한 시일 내에 재추진해야"

소상공인연합회가 제4인터넷전문은행 예비인가 무산 결정에 대해 유감스럽다는 뜻을 밝혔다.

19일 소공연은 공식 입장문을 통해 "금융당국의 심사로 어떠한 컨소시엄도 은행 설립 기회를 얻지 못함에 따라 금융을 통해 소상공인의 어려움을 해소하고자 했던 염원이 좌절되고 말았다"며 이같이 밝혔다.

소공연은 "소상공인 전문 인터넷 은행은 정교한 신용평가 모델을 통해 소상공인에게 유독 높았던 금융 장벽을 허물고 상생 경제의 초석을 다지는 것으로 기대받았다"며 "비록 이번 제4인터넷전문은행 예비인가가 무산됐지만, 소상공인 특화은행 설립의 당위성은 소멸한 것이 아니다"라고 강조했다.

이어 "조속한 시일 내에 소상공인 특화은행인 제4인터넷전문은행 재추진을 통해 소상공인 포용적 금융을 추진해주기를 바란다"고 덧붙였다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



