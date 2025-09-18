산청군, 경남도 민방위 실기경진대회 우승

방독면·심폐소생술 일반분야

민방위대 창설기념행사서 수상



경남도 민방위 실기경진대회에서 우승을 차지한 산청군이 도지사 표창을 받았다고 18일 밝혔다.

경남 산청군에 따르면 지난 7월 열린 '제14회 경남도 민방위 실기경진대회' 방독면 착용, 심폐소생술 종목 일반분야에서 우승을 차지했다.

이에 따라 경남도청 대강당에서 개최한 '제50주년 민방위대 창설기념행사'에서 도지사 표창을 받고 민방위 업무 유공도 받았다.

이승화 산청군수는 "항상 지역 안전을 위해 앞장서는 민방위대원들에게 감사하다"며 "앞으로도 군민들이 안심할 수 있는 사회를 만드는데 함께 해 주길 바란다"고 말했다.

한편 민방위대 창설기념행사는 재난·재해 예방과 대응에 헌신해 온 민방위대원의 노고를 격려하고 사명감과 자긍심을 고취하기 위해 마련됐다.

기념식은 18개 시군 기수단 입장을 시작으로 ▲유공자 포상 및 실기경진대회 시상 ▲민방위 신조 낭독 ▲심폐소생술 퍼포먼스 ▲민방위 발자취 영상 시청 ▲민방위 발전공연 ▲민방위 노래 제창 등이 진행됐다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



