핑 i240 아이언, 모든 것을 갖췄다

노우래기자

입력2025.09.19 14:00

정확성, 관용성 뛰어난 중상급자용 모델
노승희, 박민지, 박혜준, 전예성 신무기
뛰어난 비거리와 안정성, 타구감 제공

세계적인 골프 브랜드 핑골프에서 출시한 신제품 i240 아이언이 인기다.


i시리즈 아이언은 다양한 퍼포먼스를 하나의 디자인으로 집약시킨 것이 특징이다. 샷의 정확성과 관용성이 뛰어난 중상급자용 모델이다. 특히 국내에선 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 선수들의 사용률이 높다. 시즌 중에도 많은 소속 선수들이 곧바로 아이언을 교체한 뒤 좋은 성적을 올리고 있다.

핑 i240 아이언, 모든 것을 갖췄다
올해 더헤븐 마스터즈 우승자인 노승희(3승)와 롯데 오픈 챔피언 박혜준(1승)을 비롯해 박민지(19승), 전예성(1승) 등이 장착한 신무기다. 특히 박민지는 KLPGA 투어 BC카드·한경 레이디스컵에서 홀인원까지 기록하며 i240 아이언의 정확성을 입증했다.

i240 아이언은 낮은 무게중심 설계로 최적의 탄도를 구현한다. 비거리와 정확성을 동시에 향상시킨 힘이다. 새롭게 설계된 배지와 엘라스토머 인서트 기술로 무게를 이전 제품보다 8.5g 가볍게 만들었고, 관성모멘트를 높여 롱아이언과 미들아이언에서 뛰어난 비거리와 안정성을 제공한다. 임팩트 시 충격을 줄여 손끝에 전해지는 기분 좋은 타구감을 이끈다.


솔 디자인은 이전 모델과 유사한 형태를 유지하고 있다. 진정한 캐비티-백 디자인이다. 둥근 리드 엣지와 충분한 바운스를 적용해 잔디와의 부드러운 상호작용을 촉진한다. 깔끔하고 견고한 타격이 가능한 비결이다. 골퍼의 체형과 스윙에 맞게 10가지 라이각과 다양한 샤프트, 그립사이즈 등을 선택할 수 있다.


핑 본사와 남서울CC 제2연습장 피팅스튜디오 및 전국 핑 피팅 대리점에서 골퍼에 맞는 제품을 구매할 수 있다.




노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
