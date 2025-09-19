타이틀리스트 하이브리드 골프백, 세심한 디테일

퍼포먼스와 스타일리시 디자인 강화

향상된 사용 편의성, 최상의 수납성

슬림해진 외관, 넓어진 포켓, 강화된 내구성

편리함과 내구성, 그리고 향상된 사용 편의성을 제공한다. 골퍼는 플레이에만 집중하면 된다.

타이틀리스트의 하이브리드 골프백이다. 하이브리드 5와 하이브리드 14 두 가지 모델을 선보였다. 스탠드백의 경량성과 이동성, 카트백의 넉넉한 수납력을 모두 갖춘 것이 특징이다.

팀 타이틀리스트 멤버들과 글로벌 주요 파트너사를 대상으로 진행한 인사이트 조사와 웨어 테스트를 통해 완성했다. 특히, 해외 골퍼들이 중시하는 푸시카트 호환성과 수납성 강화에 집중했다. 한층 슬림해진 외관과 넓어진 포켓, 강화된 내구성은 모든 골퍼가 체감할 수 있는 변화다.

골프백 상단 구조인 탑 커프는 푸시카트 고정대와 안정적으로 호환되도록 설계했다. 금속 노출을 최소화해 클럽 샤프트가 손상될 가능성을 낮췄다. 수납은 오히려 여유로워졌다. 사용성이 떨어졌던 상단 액세서리 포켓을 과감히 없애고 어패럴 포켓과 새들 포켓의 용량을 넓혔다. 필수 아이템을 더 쉽고 넉넉하게 보관할 수 있게 포켓 설계를 대대적으로 변경했다.

한국 골퍼들이 가장 많이 사용하는 티 포켓은 오프닝을 기존의 일자형에서 아치형으로 바꿨다. 입체화된 내부 구조로 수납성을 극대화했다. 물병 포켓에는 보냉 안감을 적용해 장시간 라운드에서도 음료 온도를 유지한다. 힙 패드는 착용감을 개선하고 내구성을 강화했다. 메인 핸들 구조 개선, 타올링 위치 변경, 장갑 부착 벨크로 추가 등을 통해 수납의 편의성, 착용감, 내구성을 고도화했다.

이번 하이브리드 스탠드백 2종은 타이틀리스트 공식 브랜드 스토어와 전국 대리점에서 만나볼 수 있다. 다양한 컬러 옵션을 포함해 제품에 대한 자세한 정보는 타이틀리스트 공식 홈페이지에 있다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>