부산 기장군, ‘올바른 손씻기 아동극 공연’ 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.18 07:51

미취학 아동 1000여명 참여… 감염병 예방 교육 효과

기장군(군수 정종복)은 어린이 감염병 예방 교육의 일환으로 마련된 '올바른 손씻기 아동극 공연'을 열었다.

부산 기장군이 ‘올바른 손씻기 아동극 공연’을 개최하고 있다. 기장군 제공

부산 기장군이 '올바른 손씻기 아동극 공연'을 개최하고 있다. 기장군 제공

이번 교육은 지난 11일부터 12일까지 이틀간 기장군청 차성아트홀에서 열려, 지역 미취학 아동 1000여명이 참여했다.


공연은 어린이들이 올바른 손씻기 습관을 재미있게 익힐 수 있도록 친숙한 피노키오 이야기를 각색해 기획됐다. 무대에서는 손씻기의 중요성과 6단계 손씻기 방법을 노래와 율동으로 풀어내 아이들이 자연스럽게 체험할 수 있도록 했다.

최병무 기장군보건소장은 "흐르는 물에 비누로 30초 이상 씻는 올바른 손씻기는 호흡기 질환과 수인성·식품매개 감염병을 예방할 수 있다"며 "손씻기는 '셀프백신'으로 불릴 정도로 간단하면서도 효과적인 예방법"이라고 강조했다.


정종복 군수는 "아이들이 위생 습관을 올바르게 익혀 건강하게 성장할 수 있도록 눈높이에 맞는 교육을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

