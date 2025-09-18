본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

'김건희에 공천청탁 의혹' 김상민 전 검사 구속…"증거 인멸 염려"

염다연기자

입력2025.09.18 07:31

시계아이콘00분 58초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

영장에 '수수자 김건희' 적시
특검팀 수사 탄력 전망

김건희 여사 측에 고가 그림을 건네고 총선 공천 등을 청탁한 혐의를 받는 김상민 전 부장검사가 18일 구속됐다. 김 전 검사의 신병을 확보한 특검팀은 '공천 개입 의혹' 수사에 속도가 붙을 전망이다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

서울중앙지법 박정호 영장전담 부장판사는 영장실질심사를 열고 청탁금지법 위반 혐의를 받는 김 전 검사의 구속영장을 "증거를 인멸할 염려가 있다"며 발부했다.


그는 이우환 화백의 그림 '점으로부터 No. 800298'을 김 여사 오빠 김진우씨에게 전달하면서 지난해 4월 총선 공천 등을 청탁한 혐의를 받는다. 김 전 검사의 구속영장에는 김 여사가 그림의 수수자로 적시됐다. 민중기 특별검사팀은 해당 그림의 진위와 무관하게 그림 가액을 김 전 검사가 구매한 가격인 1억원 이상으로 산정했다.

김 전 검사는 "김씨의 부탁으로 해당 그림 구매를 중개했을 뿐"이라며 혐의를 부인했으나, 법원은 증거인멸 우려 등을 강조한 특검팀의 손을 들어줬다.


김 전 검사 측은 감정 기관 사이에서도 그림의 진위가 엇갈리는 만큼 위작일 가능성에 무게를 두고, 혐의 적용 시 물품 가액이 크게 낮아져 구속 필요성이 떨어진다고 주장했으나 받아들여지지 않았다.


김 전 검사 구속으로 '공천 개입 의혹'에서 윤 전 대통령이 공모한 것을 전제로 하는 특검팀의 뇌물 혐의 수사도 탄력을 받을 전망이다.

김 전 검사에게는 정치자금을 수수한 혐의도 받는다. 김 전 검사는 지난해 총선 출마를 준비하면서 박모씨 측으로부터 선거용 차량 대여비를 대납받았다는 의혹도 받는다. '존버킴'으로 알려진 박씨는 2021년 2월∼2022년 4월 스캠코인 '포도'를 발행·상장해 809억원을 받아 가로챈 혐의 등으로 재판받고 있다.


김 전 검사는 2023년 9월 현직 부장검사 신분으로 경남 창원 지역 주민들에게 "뼛속까지 창원 사람"이라는 문자 메시지를 보내고 이후 총선 출마를 강행해 논란의 중심에 섰다. 이후 김 전 검사는 공천 심사 과정에서 탈락한 뒤 지난해 8월 국가정보원 법률특보에 임명됐다. 특검팀은 특보 임명에도 김 여사가 영향력을 행사한 게 아닌지 의심하고 있다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력난에 파격조건 내건 日 기업들 "고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죽은게 기뻐? 너 추방" "좌파는 살인자다"…세계가 늪으로

"고향 갈 수 있을까"…먹통된 추석 기차표 예매에 답답

대만 유튜버 폭행범 "한국인 맞다"…경찰 7시간 뒤 번복

"요거요거 맛있네" 3900원 가성비 디저트 품절대란

"수갑과 족쇄 채워져, 물에선 하수구 냄새" BBC 韓 직원들 인터뷰

성공보다 실패가 많았던 남자…"과자로 감동과 기쁨"

金 너무 올라 부담스럽다면…대체 투자처로 주목받는 '은'

새로운 이슈 보기