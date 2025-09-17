<전보>▶대변인 임시혁 ▶대통령집무실팀장 조인하(이상 18일 자)
꼭 봐야할 주요뉴스5년 6개월간 잘못 걷힌 국민연금 1조5000억…행정... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[인사]행정중심복합도시건설청
2025년 09월 17일(수)
<전보>▶대변인 임시혁 ▶대통령집무실팀장 조인하(이상 18일 자)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]경찰, '세계유산' 종묘 기와 훼손범 긴급체포
"제발 그만 시켜" 알바생 곡소리…벌써 60만개 팔린 '3900원' 신메뉴 뭐길래
"홍대서 폭행 당했다"는 대만 女유튜버 '반전'…경찰 "한국 아닌 중국 남성"
남친이 준 '초콜릿' 먹었을 뿐인데…눈뜨고 보니 1500만원 사라져
"고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력난에 파격조건 내건 日 기업들
"죽은게 기뻐? 너 추방" "좌파는 살인자다"…세계가 늪으로
"고향 갈 수 있을까"…먹통된 추석 기차표 예매에 답답
"홍대서 폭행 당했다"는 대만 유튜버 '반전'…경찰 "한국 아닌 중국 남성"
"수갑과 족쇄 채워져, 물에선 하수구 냄새" BBC 韓 직원들 인터뷰
철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"