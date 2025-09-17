대만 유튜버 폭행범 "한국인 맞다"…경찰 7시간 뒤 번복

경찰 가해자 국적 번복 "중국인→한국인"

경찰 "비슷한 사건 착오 있었다"

서울 마포구 홍대 인근에서 대만인 유튜버가 폭행당한 사건과 관련해, 경찰이 최초 발표했던 '중국인 가해자'가 실제로는 한국인 남성이었던 것으로 드러났다. 경찰은 초기에 잘못된 국적 정보를 공지했다가, 수 시간 만에 정정하면서 다른 사건과 착오가 있었다고 해명했다.

유튜버로 활동하는 대만 여성이 서울 홍대에서 한국 남성에게 폭행을 당했다고 주장했다.

마포경찰서는 17일 오후 4시 40분께 언론 공지를 통해 "지난 14일 홍대 거리에서 대만 여성이 한국인 남성과 실랑이를 벌여 쌍방폭행한 사건이 발생했다"고 밝혔다. 앞서 경찰은 이날 오전 9시 50분께 "가해 남성은 중국 국적의 20대"라고 밝혔으나 약 7시간 만에 피의자의 국적을 정정했다.

경찰은 이 사건 이튿날인 15일 같은 시간대 발생한 다른 대만 여성 관련 사건과 혼동이 있었다고 설명했다.

해당 사건은 지난 14일 오전 5시 20분께 홍대 인근에서 발생했다. 대만 국적의 유튜버 A씨는 지인과 함께 있던 중 한 한국인 남성으로부터 원치 않는 신체 접촉 시도가 있었고, 이를 제지하자 폭행을 당했다고 주장했다. 가해자는 A씨 일행에 '같이 하룻밤을 보내자'고 제안했으며, 거절당하자 이들을 폭행한 것으로 전해졌다.

사건 직후 A씨는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 당시 상황을 올렸고, 이 내용은 곧 대만 현지 언론에까지 보도되며 파장이 커졌다.

이에 대한 언론 질의가 이어지자 경찰은 가해자가 중국인이라는 초기 발표를 했으나, A씨는 재차 SNS를 통해 "가해자는 한국인이 맞다"고 밝혔다. 그러면서 "경찰이 CCTV도 확인하지 않고 집에서 쉬라고 했다"고 비판했다.

이 과정에서 A씨의 SNS에는 "한국 남자를 범죄자 취급하는 혐한"이라는 취지의 악성 댓글이 수백개가 달리기도 했다. 그러나 A씨는 입장을 고수하며 이날 오후 다시 경찰서를 방문했고, 결국 경찰은 국적 오인 및 정보 혼선이 있었던 점을 인정했다.

다만 경찰은 A씨 사건과 관련해, 현장에서 쌍방 모두 처벌을 원치 않는다는 의사를 밝혀 사건은 종결된 상태라고 덧붙였다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



