김동연 "김건희 일가에 의해 백지화된 양평고속道 원안 추진 정부 건의"

김동연 경기도지사가 김건희 일가에 의해 백지화된 '서울~양평 고속도로'의 원안 추진을 김윤덕 국토교통부 장관에게 건의했다.

김동연 지사는 17일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "김윤덕 국토교통부 장관을 만나 경기도 현안에 대해 논의했다"며 "

'서울-양평 고속도로'는 국가사업을 '패밀리 비즈니스'로 만들려 했던 전 대통령 일가 때문에 하루아침에 사업이 백지화됐는데 지금이라도 잘못된 것을 바로잡고, 원안을 조속히 추진해야 한다는 데 대해 장관께서 적극 공감했다"고 전했다.

이어 "경기남부광역철도를 포함해 경기도가 건의한 철도 사업들이 5차 국가철도망에 최대한 많이 반영될 수 있도록 요청했다"며 "경기북부 주한미군 반환공여구역 개발을 위한 정부의 지원 필요성에도 공감대를 이뤘다"고 덧붙였다.

특히 "GTX-C노선 공사비 현실화와 SRT 북부 연장 등 교통 인프라 확충에 뜻을 함께해주셨다"며 "1기 신도시 정비사업의 신속한 추진과 예비타당성 조사 제도 변경 등에 대해서도 폭넓게 의견을 나눴다"고 소개했다.

그러면서 "교통과 주거는 경기도의 가장 중요한 민생 과제"라며 "국토교통부장관께서 경기도 현안과 건의에 전향적이고 적극적인 추진 의사를 보여주셔서 든든하고, 정권이 바뀐 것을 실감한다"고 말했다.





