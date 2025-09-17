TIGER KRX금현물 ETF, 개인 누적 순매수 1000억 돌파

미래에셋자산운용은 'TIGER KRX금현물 ETF'의 개인 누적 순매수 금액이 1000억원을 돌파했다고 17일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 16일 종가 기준 TIGER KRX금현물 ETF의 상장 이후 개인 누적 순매수 규모는 1441억원이다. 지난 6월 상장한 지 53영업일 만에 1000억원을 돌파했다. 국내 상장 원자재형 ETF 가운데 최단기간 내에 달성한 기록이다. 최근 개인 투자자 사이에서 안전자산 선호 심리가 커지면서 금 투자 수요가 급증함에 따라 금현물 ETF로 매수세가 유입됐다는 분석이다.

개인 투자자의 인기에 힘입어 TIGER KRX금현물 ETF 순자산 총액은 3000억원을 넘어섰다.

TIGER KRX금현물 ETF는 KRX금시장에 상장한 순도 99.99% 금을 직접 편입하고 한국예탁결제원에 보관하는 현물형 ETF다. 총보수는 연 0.15%로 국내 금 ETF 중 최저 수준이다. 해외 금 ETF를 편입하는 재간접형 구조와 달리 이중 보수 부담이 없는 것이 특징이다.

미래에셋자산운용은 글로벌 ETF 시장에서 다양한 금 투자 기회를 제공하며 노하우를 갖추고 있다. 호주에 상장한 세계 최초 금 현물 ETF인 'Global X Physical Gold'를 비롯해 커버드콜 전략을 접목한 금 투자 ETF 'Global X Gold Yield', 금 채굴업체 투자 ETF 'Global X Gold Producers' 등 전 세계 각지에서 폭넓은 라인업을 갖추고 있다.

미래에셋자산운용 김남호 글로벌ETF운용본부장은 "시장은 미국 연준이 향후 기준금리를 내릴 것으로 예상함에 따라 달러화가 약세를 보여 금 가격 상승이 예상된다"며 "안전자산 금을 활용해 장기 투자를 고려한다면, 국내 최저 보수의 'TIGER KRX금현물 ETF'가 최적의 솔루션이다"라고 말했다.

미래에셋자산운용은 TIGER KRX금현물 ETF 개인 누적 순매수 1000억원 돌파를 기념해 매수·보유 이벤트를 진행한다. 매수·보유 내역을 인증한 고객에게는 추첨 등을 통해 경품을 제공한다. 자세한 이벤트 내용은 TIGER ETF 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



