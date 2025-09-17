본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

중기중앙회, '조합추천 구매제도 설명회' 개최

김철현기자

입력2025.09.17 10:35

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

조합추천 수의계약 제도
소기업 공동사업제품 우선구매 제도
활성화 추진

중소기업중앙회는 17일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 '조합추천 구매제도 설명회'를 개최했다고 밝혔다.


중기중앙회, '조합추천 구매제도 설명회' 개최
AD
원본보기 아이콘

이번 설명회는 조합추천 구매제도 가운데 '조합추천 수의계약 제도'와 '소기업 공동사업제품 우선구매 제도'에 대한 중소기업협동조합의 이해를 돕고, 제도를 활성화하기 위해 마련됐다.

이날 설명회에서는 두 제도에 대한 안내 및 활용 방법과 함께, 제도 활용 우수사례들이 소개됐다.


양찬회 중기중앙회 혁신성장본부장은 "조합추천 구매제도들은 판로지원법에 근거해 소기업·소상공인들의 경쟁을 통한 성장을 지원하는 제도"로, "이 제도 활용 시 품질 보장과 함께 관련 조합 추천을 통해 적정업체를 선정함으로써 업체 탐색 비용 및 행정 부담을 대폭 줄일 수 있는 만큼 정부 및 공공기관·지자체의 적극적인 활용이 필요하다"고 했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예고한 엘앤씨바이오[이주의 관.종] "오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이거 내라, 저거 내라" 수수료 끝판왕…낼 돈만 3500만원

홍대 놀러간 대만 여성 "남성들에 폭행당해…경찰 대응 미흡" 폭로

'20억' 시세차익 '래미안원펜타스'…위장전입 딱 걸렸다

100미터를 하이힐 신고 뒤로 달린 남성…세계 기록은 몇초?

치즈버거·감자튀김 매일 먹였더니…단 4일 만에 뇌 기능이 갑자기

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

"대기 인원만 수십만~수백만"…먹통된 추석 기차표 예매

새로운 이슈 보기