합천군, 내년 재해예방 사업 확정 … 24개 지구 사업 추진

영남취재본부 최순경기자

입력2025.09.17 09:34

신규 5개 지구 포함 4863억원 규모
사업 추진 … 안전 인프라 확충

경남 합천군은 2026년도 재해예방 사업 명세가 확정됨에 따라 총 24개 지구, 4863억원 규모의 사업을 추진한다.


이번 행정안전부 재해예방 사업 확정 명세에는 풍수해생활권 종합정비, 자연재해 위험개선지구, 급경사지 붕괴위험지역, 재해위험 저수지 정비 4대 분야에서 신규 5개 지구가 반영됐다.

신규 지구는 ▲죽고지구(풍수해생활권) ▲안동 큰골 지구(자연재해 위험개선지구) ▲앙진N1·두모 N 1지구(급경사지) ▲삼곡지구(재해위험 저수지)로 군민 안전을 위한 기반 확충에 속도가 붙을 전망이다.

합천군청 전경.

합천군청 전경.

2026년에는 국·도비와 군비를 포함한 441억원이 투입되며, 지금까지 기투자된 1925억원을 제외한 잔여 사업비 2497억원도 순차적으로 집행될 예정이며, 2026년 신규사업 전체 사업비 459억원 중 국도비 344원을 추가로 확보한 셈이다.


합천군은 재해예방 사업 신규사업 확정으로 ▲국·도비 확보를 통한 재정 부담 완화 ▲군민 생활 안전망 확충 ▲사업 추진에 따른 지역경제 활성화라는 1석 3조의 효과를 기대하고 있다.


군 관계자는 "지속해서 행정안전부와 협의를 통하여 신규 사업이 대거 반영된 만큼, 사업 추진에 박차를 가해 군민이 안심할 수 있는 생활환경을 조성하겠다"고 말했다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
