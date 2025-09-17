본문 바로가기
이민근 안산시장, '현답버스'로 호수동 학원가 교통현안 점검

정두환기자

입력2025.09.17 09:26

시계아이콘00분 30초 소요
호수동 주민과 대화…지역 발전방안 의견 나눠

이민근 경기도 안산시장이 주민 소통 행보를 강화하고 나섰다.


이 시장은 16일 호수동행정복지센터를 방문해 주민들이 생활 현장에서 제기한 다양한 의견을 청취했다. 이날 대화에는 호수동 유관 단체와 주민대표 등 80여 명이 참석했다.

16일 안산 호수동행정복지센터를 방문한 이민근 안산시장이 주민들과 지역 주요 현안에 대해 대화하고 있다. 안산시 제공

16일 안산 호수동행정복지센터를 방문한 이민근 안산시장이 주민들과 지역 주요 현안에 대해 대화하고 있다. 안산시 제공

만남에서 이 시장은 ▲안산호수공원·문화광장 중심의 자연·문화 도시 조성방안 ▲중앙역·고잔역 일원 교통망 개선, 신안산선 개통 준비 ▲교육·청소년 인프라 확충과 지역 상권 활성화 방안 등 지역 발전 방향을 주민들과 공유했다.

이 시장은 이날 현장 소통을 위한 '현답버스'를 타고 고잔동 광덕대로 동측 일대 학원가를 점검했다. 이 지역은 학원 차량과 학부모 차량이 집중돼 불법 주정차와 교통 혼잡이 상습적으로 발생하는 곳이다. 이 시장은 주민들과 함께 현장을 둘러보고 ▲주차 공간 확충 ▲주차 단속 및 교통안전 대책 강화 ▲공영주차장 활용 등 개선 방안을 논의했다.


이 시장은 "호수동은 자연과 문화, 교육과 교통이 조화를 이루는 안산의 미래 중심지"라며 "주민 의견을 시정에 반영해 생활 불편을 해소하고 지역 발전의 마중물로 삼을 것"이라고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
