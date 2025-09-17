딜로이트 안진, 'AI 기반 내부회계 운영평가 솔루션' 개발

KT&G·유니드와 공동 검증

딜로이트 안진회계법인은 기업의 내부회계관리제도 운영평가를 AI로 수행할 수 있는 'AI 기반 내부회계 운영평가 솔루션'을 개발했다고 17일 밝혔다. 이번 솔루션은 반복적이고 복잡한 내부회계 평가를 자동화·지능화해 평가 효율성과 정확성을 높이는 데 초점을 맞췄다.

솔루션의 실제 적용 가능성과 효과 검증을 위한 프로젝트에 KT&G와 유니드가 공동 참여했다. KT&G는 2024년 자료 기준 중요 업무 영역을 중심으로 파일럿 개발을 완료했으며, 유니드는 오는 9월부터 본격적인 검증을 진행한다. 두 회사는 2025년 운영평가에 해당 솔루션을 시범 적용하고, 2026년에는 내부회계 대상이 되는 해외 종속회사뿐 아니라 그룹사 전반으로 확대하는 방안을 검토 중이다.

새롭게 개발된 솔루션은 기업별 맞춤형 모델로 설계되어 내부회계관리팀이 운영평가를 보다 효율적이고 정확하게 수행할 수 있도록 지원한다. 딜로이트 안진은 2026년부터 솔루션을 클라우드 기반으로 고도화해 다국어 지원, 평가계획 자동 수립, 보고서 자동 작성 등 내부회계 업무 전 과정을 AI가 지원하는 체계를 구축할 계획이다.

KT&G 내부회계관리자 김용범 전무는 "이번 솔루션을 통해 운영평가 소요 시간이 크게 단축되는 효과를 확인했다."며, "향후 전 그룹사에 도입될 경우 내부회계 운영의 전문성과 효율성이 한층 강화될 것"이라고 말했다.

유니드 윤연 내부회계관리자는 "2025년에는 사람이 수집한 통제 수행 자료를 AI가 검증하고, 2026년에는 ERP·전자결재시스템에서 AI가 직접 데이터를 수집·검증하는 수준으로 고도화할 계획"이라며 "장기적으로는 실시간 통제 검증까지 발전시키겠다"고 밝혔다.

내부회계관리제도의 중요성이 강화되는 상황에서, 이번 AI 솔루션은 기업이 글로벌 수준의 내부통제 체계를 신속히 구축할 수 있도록 지원한다는 점에서 의미가 크다. 반복적인 검증 업무를 AI가 대체함으로써 기업은 내부회계의 전략적 관리와 고도화에 역량을 집중할 수 있게 된다.

장수재 딜로이트 안진 회계감사부문 대표는 "이번 솔루션은 AI 기술을 활용해 내부회계 운영평가의 새로운 표준을 제시한 사례"라며, "2026년부터는 클라우드 기반 솔루션을 통해 기업들이 최소한의 추가 개발만으로도 손쉽게 AI 기반 내부회계 평가를 수행할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.





