"PPT 만들어줘" 묻더니 "맛집 추천해줘"…챗GPT 일상이 됐다

오픈AI 연구팀, 챗GPT 사용자 조사 결과

6월 하루 평균 메시지 26억 2700만건

여성·중소득 국가 이용률 빠르게 늘어

오픈AI의 생성형 AI(인공지능) 도구 챗GPT의 하루 메시지 생성량이 전년에 비해 6배 급증한 것으로 나타났다. 업무 외에 일상적인 사용이 늘어났으며, 사용자 집단별 격차는 줄어든 것으로 조사됐다. 17일 연합뉴스는 "오픈AI 연구팀이 하버드대 등과 함께 이용자들이 챗GPT를 어떻게 사용하는지에 대한 연구 결과를 15일(현지시간) 공개했다"고 보도했다.

오픈AI의 생성형 AI 도구 챗GPT. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

연구팀은 2024년 5월부터 2025년 6월까지 약 150만건의 익명화된 대화를 분석해 챗GPT 출시 3년 이후 소비자의 AI 사용 행태를 추적했다. 조사 결과, 지난 1년간 챗GPT가 하루에 생성하는 메시지는 크게 늘었다. 지난해 6월 기준 챗GPT가 요청받은 하루 평균 메시지는 4억 5100만건이었는데, 올해 6월에는 26억 2700만건으로 6배 증가했다. 같은 기간 업무 목적으로 챗GPT를 사용한 비율은 47%에서 27%로 줄었으나, 업무 이외 목적으로 사용한 비율은 53%에서 73%로 늘어났다. 오픈AI는 "챗GPT가 생산성 도구이자 일상생활에서 가치를 창출하는 원동력임을 보여준다"고 설명했다.

하루 평균 메시지 1년새 6배 폭증…73%가 업무 외 목적

챗GPT 사용은 주로 일상적인 업무 해결에 관한 것으로, 대화의 4분의 3가량은 실용적 지침, 정보 탐색, 글쓰기였다. 코딩 등 활동은 상대적으로 비중이 작았다. 메시지의 49%는 질문이었고, 텍스트 초안 작성 등 특정 작업을 요구하는 메시지가 40%를 차지했다. AI에 자신의 상태나 정보를 표현하는 경우는 11%를 차지했다.

사용자 집단별 격차도 빠르게 감소한 것으로 나타났다. 사용자들의 이름을 토대로 성비를 분류한 결과, 지난 2022년 말 남성 사용자 비율이 80%로 압도적이었으나, 최근 여성이 52%까지 늘었다.

또 2024년 5월~2025년 5월 1인당 국내총생산(GDP) 1만∼4만달러 구간에 해당하는 중소득 국가에서 사용 증가율이 가장 높았다. 전체 사용자 수와 보급률은 고소득 국가에서 높지만, 최저소득 국가의 사용량 증가율은 최고소득 국가보다 4배 높게 나타났다. 연령별로는 18∼25세가 전체 메시지의 약 46%를 차지했고, 업무 관련 사용 비율은 30∼60대에서 높아졌다.

국내서도 이용자 5배 증가…203040이 주도

오픈AI는 "챗GPT가 주간 7억명이 사용하는 것을 고려하면, 이는 지금까지 발표된 실제 소비자 AI 사용에 대한 가장 포괄적인 연구"라며 "챗GPT는 결과물을 대신 만들어주기도 하지만, 인간의 의사 결정을 보조하는 역할이 더 크다"고 밝혔다.

국내에서도 챗GPT의 대중화는 빠르게 이뤄지고 있다. 앱·결제 데이터 분석 플랫폼 와이즈앱·리테일에 따르면 지난달 챗GPT의 월간 활성 이용자(MAU)는 2031만명으로 역대 최대를 기록했다. 이는 지난해 같은 달(407만명)과 비교해 약 5배 증가한 수치로, 한국인 스마트폰 이용자(5012만명)의 약 40%에 해당한다.

사용자 성별 비율은 남성 50.1%, 여성 49.9%로 사실상 동일했다. 연령별로는 20세 미만 13.6%, 20대 24.2%, 30대 22.0%, 40대 22.4%, 50대 12.6%, 60세 이상 5.2%로 집계됐다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>