광주시, 도시철도 2호선 건설현장 안전점검

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.16 19:38

추석 앞두고 교통시설물·구조물 등 확인

광주시 도시철도건설본부는 추석 명절을 앞두고 시민 안전사고 예방을 위해 오는 26일까지 '도시철도 2호선 건설현장 안전점검'을 실시할 예정이다. 광주시 제공

광주시 도시철도건설본부는 추석 명절을 앞두고 시민 안전사고 예방을 위해 오는 26일까지 '도시철도 2호선 건설현장 안전점검'을 실시한다고 16일 밝혔다.


이번 점검은 연휴 기간 교통량 증가와 외부인 출입 가능성이 높아지는 건설현장 특성을 고려해 교통사고와 안전사고 예방에 중점을 두고 추진한다. 특히, 교통시설물과 가설구조물 등 시민 안전과 직접 연결되는 분야를 중심으로 현장관리 실태를 집중 확인한다.

주요 점검 항목은 ▲차량·보행자 안전 확보를 위한 교통시설물 설치·정비 상태 ▲비상연락망 구축 및 비상대기반 편성·운영 실태 ▲차선 도색·복공판 단차·포트홀 등 보·차도 정비 실태 ▲공사장 주변 안전 위험요소 관리 및 자재 정리정돈 상태 등이다. 점검 과정에서 현장에서 처리 가능한 경미한 사항은 즉시 조치하고, 보강이나 보수가 필요한 위험요소는 개선 방안을 마련해 추석 연휴 이전까지 조치를 완료할 계획이다.


오영걸 도시철도건설본부장은 "추석 연휴를 맞아 시민 안전을 최우선에 두고 철저히 점검하겠다"며 "사고 없는 안전한 명절을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

