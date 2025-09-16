본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

마일리지·포인트 한 번에…'우리카드 마일&포인트' 출시

문채석기자

입력2025.09.16 17:00

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

항공 마일리지와 카드 포인트 혜택 동시에

우리카드는 항공 마일리지와 카드 포인트 적립 혜택을 동시에 제공하는 '우리카드 마일&포인트'를 출시했다고 16일 밝혔다.


마일리지·포인트 한 번에…'우리카드 마일&포인트' 출시
AD
원본보기 아이콘

전월 실적이 50만원 이상이면 해외 결제 금액에 대해 1500원당 1마일리지의 기본 적립이 제공된다. 월 최대 2000마일리지까지 받을 수 있다. 국내 이용 금액은 전월 실적에 상관없이 1500원당 1마일리지를 한도 없이 적립해준다.

전월 50만원 이상 이용 고객은 한 달간 적립한 전체 항공 마일리지의 5배에 해당하는 카드 포인트를 월 최대 3만점까지 돌려받을 수 있다.


국내와 해외에서 150만원씩 300만원을 이용한 고객의 경우 국내와 해외 기본 적립 마일리지 2000마일에 추가 적립 1000마일까지 총 3000마일을 쌓을 수 있다. 카드 포인트 1만5000점도 함께 받을 수 있다.


공항 편의 혜택도 제공한다. 전월 실적 충족 시 국내외 1000여개 공항 라운지를 동반 1인과 함께 무료로 이용할 수 있다. 인천공항에서 무료로 발레파킹이 가능하며 인천공항 주차장에서 5만원 이상 결제 시 1만원이 자동으로 할인된다.

연회비는 7만5000원이다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원 벌어"…6년차 택배기사 얼마나 모았나 봤더니 "토할 때까지 뛰어 한달 1200만원 벌어"…6년차 택... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이거 내라, 저거 내라" 수수료 끝판왕…낼 돈만 3500만원

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

조희대 때리는 민주당…지귀연을 잡고 싶다?

"비싸고 양 적어" 1혹평 쏟아지더니…요식업 잘나가던 '이장우 카레집' 9개월 만에 폐점

"이러다 주민들 다 죽겠다"…잇단 논란 울릉도 발길도 뱃길도 뚝

金보다 폐기물…4조원 베팅한 사모펀드

드디어 내손에…韓상륙 '라부부' 한정판 굿즈 사고 사진 찰칵

새로운 이슈 보기