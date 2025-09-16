강진군, 병영시장서 청년창업 팝업스토어 운영

전남 강진군이 전통시장에 청년 창업가들의 실험 무대를 마련했다. 군은 병영시장에서 '병영 오일, 새로운 장(場): Chapter' 팝업스토어를 운영한다고 16일 밝혔다. 오는 10월까지 매주 금·토요일 '불금불파' 행사와 연계해 진행된다.

팝업스토어에는 청년 창업팀 18곳이 참여한다. 강진의 곡물·식물·미감·서사 등 지역 자원을 활용해 쌀·귀리 가공식품, 코스메틱 소재 상품, 보드게임, 공예·라이프스타일 제품 등을 선보인다.

행사명에는 시장(場)과 장(章)의 이중적 의미를 담았다. 장날의 활기찬 공간이었던 병영시장을 오늘날 청년들의 창업 실험 무대로 확장하겠다는 뜻이다.

참여 기업은 강진군과 서울시가 지난 2020년부터 추진해온 청년창업 지원사업 '넥스트 로컬' 출신이다. 뉴 트랩(쌀 귀리 유아 간식), 하입룸(강진쌀 클렌저), 파리키트(쌀귀리 스프레드), 우리예술(강진쌀 전통주) 등이 대표적이다. 병영면 청년마을만들기 사업과 연계한 청년 창작자 15명의 아이디어 제품도 함께 소개된다.





