"생명 살려요" … 마산소방서, 학생들과 함께하는 심폐소생술 교육

영남취재본부 송종구기자

입력2025.09.16 13:44

경남 창원특례시 마산소방서는 9월 새 학기를 맞아 지역 내 각 학교를 직접 방문해 학생들을 대상으로 심폐소생술 교육을 진행하고 있다.

구암고등학교 심폐소생술 실습.

구암고등학교 심폐소생술 실습.

이번 교육은 학생들이 위급한 상황에서 신속하고 올바른 심폐소생술을 습득해 자신과 타인의 생명을 지킬 수 있도록 하고, 심정지 환자 발생 시 '골든타임'을 확보해 안전한 지역사회 조성에 목적을 두고자 마련됐다.


교육은 ▲심폐소생술 이론교육 ▲올바른 119 신고 방법 ▲심정지 환자 발생 시 행동 요령▲ 심폐소생술 및 AED(자동심장충격기) 사용 실습 등으로 진행된다. 특히 학생들은 실습을 통해 실제 상황에서 대응할 수 있는 능력을 기를 수 있다.

장창문 마산소방서장은 "심정지 환자의 생존율을 높이기 위해서는 주변 사람들의 신속한 대응이 무엇보다 중요하다"며 "이번 교육을 통해 학생들이 배운 심폐소생술이 소중한 생명을 살리는 힘이 되기를 바란다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
