본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

화성시, 청년의 날 기념 '리프레시 플레이그라운드' 20일 개최

정두환기자

입력2025.09.16 13:40

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

동탄 센트럴파크서…청년·시민 어울리는 피크닉 축제로 열려

경기도 화성시는 청년의 날을 맞아 오는 20일 동탄 센트럴파크에서 '리프레시 플레이그라운드' 행사를 개최한다고 16일 밝혔다.

화성시, 청년의 날 기념 '리프레시 플레이그라운드' 20일 개최
AD
원본보기 아이콘

이번 행사는 매년 9월 세 번째 토요일로 지정된 법정기념일인 '청년의 날'을 기념하는 것으로, 청년들이 일상에서 벗어나 잠시 쉬고 즐기며 자기 자신을 돌아볼 수 있는 여유와 활력을 찾기 위해 마련됐다.


행사는 화성시 청년정책협의체 청년들의 의견을 수렴해 청년들이 직접 참여해 기획했다. 청년지원센터 밴드 동아리 '벤또'의 공연을 시작으로, 청년들이 직접 참여하고 즐길 수 있는 다양한 프로그램이 구성됐다.

기념식에서는 청년정책 아이디어 공모전 수상자 시상과 청년정책 발전 유공자 표창도 열린다. 이어 청년들이 함께 즐길 수 있는 성격유형검사(MBTI) 밸런스 게임과 협력형 레크리에이션 '셋셋셋(SETSETSET)' 게임이 진행된다.


청년지원센터 청년마켓, 청년취업끝까지지원센터와 관내 대학 등이 운영하는 퍼스널 컬러 진단, 아이스크림 만들기 체험 등 다양한 홍보·체험 부스도 운영된다. 행사에는 화성시 홍보대사인 도쿄올림픽 펜싱 금메달리스트 김준호 선수와 김민지 선수의 팬 사인회도 개최된다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"예약제로만 운영해서 더 귀해" 80평에 팬들 '북적'…사전예약 10분컷 '라부부' 팝업[르포] "예약제로만 운영해서 더 귀해" 80평에 팬들 '북적... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

"내년에는 못 팔아요"…'이것' 들어간 4500원 커피에 中 미식가들 '환호'

"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원"…6년차 택배기사 모은 돈이

440만원인줄 알았는데…수상한 트럭 잡고보니 벌금이 무려 '4억4000만원'

"도저히 끊을 수 없어" 숏츠에 빠진 침팬지…특단 조치 내린 中 동물원

"빠루는 與 프레임" 나경원 항변 맞을까…11월 결론

수수료 끝판왕…치킨집 하면 낼 돈만 3500만원

새로운 이슈 보기