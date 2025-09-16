본문 바로가기
[오늘의신상]SPC 커피앳웍스, 가을 시즌 음료 3종 출시

임혜선기자

입력2025.09.16 09:54

SPC는 스페셜티 커피 브랜드 커피앳웍스가 가을 시즌 음료 3종을 출시했다고 16일 밝혔다.


SPC 커피앳웍스. [사진=SPC그룹 제공]

SPC 커피앳웍스. [사진=SPC그룹 제공]

신제품은 '향기로 물든 가을, 티가 멋있는 계절(TEA-LICIOUS AUTUMN)'을 주제로 계절감과 다채로운 티의 향을 강조했다. 메뉴는 '크림 밀크티 라떼', '라벤더 크림 가루차 라떼', '오텀 유자 티 토닉' 등 3종으로 구성됐다.

'크림 밀크티 라떼'는 밀크티, 콜드브루, 연유 크림이 어우러진 제품이다. '라벤더 크림 가루차 라떼'는 말 차라 떼에 라벤더 크림을 더했다. '오텀 유자 티 토닉'은 허브차에 향긋한 유자, 진저에일을 더해 부드러운 탄산 감이 특징이다.


커피앳웍스는 신제품 출시를 기념해 이달 한달간 해피오더 애플리케이션(앱) 픽업 주문으로 가을 시즌 음료 주문 시 1000원의 혜택을 제공한다.


SPC 커피앳웍스. [사진=SPC 커피앳웍스 제공]

SPC 커피앳웍스. [사진=SPC 커피앳웍스 제공]

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
