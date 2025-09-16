본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

용산구, 공인중개사 880곳 인터넷 자율점검 실시

김민진기자

입력2025.09.16 08:41

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내달 말까지 운영 방법·제도 숙지 여부 확인

서울 용산구(구청장 박희영)는 이달 15일부터 10월 31일까지 지역 내 개업 공인중개사 880여 명을 대상으로 인터넷 자율점검 서비스를 제공한다. 이번 점검은 공인중개사들이 관련 규정을 스스로 진단하고 확인할 수 있도록 마련된 디지털 기반 비대면 점검 체계다.

용산구청 홈페이지 인터넷 자율점검 서비스 점검화면 중 일부. 용산구 제공.

용산구청 홈페이지 인터넷 자율점검 서비스 점검화면 중 일부. 용산구 제공.

AD
원본보기 아이콘

점검 항목은 중개사무소 등록 및 신고 사항(등록증·자격증 게시 여부, 고용신고 적정 여부), 중개업무 사항(거래계약서 보존 의무, 등록 인장 사용 여부), 최근 변화된 제도 및 정책 등으로 구성됐다.


자율점검을 원하는 공인중개사는 용산구청 홈페이지의 ‘분야별 정보-부동산·토지-부동산중개 자율점검’ 게시판을 통해 참여할 수 있다. 자세한 내용은 구청 부동산정보과(02-2199-6943)에서 안내받을 수 있다.

구는 이번 서비스가 현장 방문으로 인한 영업 불편을 줄이고, 공인중개사들의 자율성과 책임 의식을 높여 건전한 부동산 거래 질서를 확립하는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.


박희영 용산구청장은 “공인중개사들이 직접 점검하며 스스로를 돌아볼 기회”라며 “각종 개발사업이 진행 중인 용산에서 부동산중개업의 중요성이 큰 만큼 직업윤리와 준법 의식이 강화돼 투명하고 안전한 중개 문화가 정착되길 바란다”고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원 벌어"…6년차 택배기사 얼마나 모았나 봤더니 "토할 때까지 뛰어 한달 1200만원 벌어"…6년차 택... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1인당 30만원 받아가세요" 소득·재산 제한없이 지원금 지급

"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원"…6년차 택배기사 모은 돈이

440만원인줄 알았는데…수상한 트럭 잡고보니 벌금이 무려 '4억4000만원'

검은 셔츠에 청바지 입고 등장…삼성가 장남 '해군 장교 후보생 입대'

20년간 뜸하던 '첨밀밀' '화양연화' 여배우…SNS 열더니 "닭 키워요"

성수동 '라부부' 팝업, 사전예약 10분 컷…팝마트 '활짝'

"평당 200만원·중도금 2년 유예"…새만금 첫 주택용지 살펴보니

새로운 이슈 보기