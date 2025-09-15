본문 바로가기
기보, 부산銀·부산시와 창업·벤처기업 육성 나서

김철현기자

입력2025.09.15 08:12

특별출연금 및 이차보전 연계
창업기업 자금 애로 해소

기술보증기금은 부산은행, 부산광역시와 '부산 창업·벤처기업 육성을 위한 금융지원 업무협약'을 체결하고 15일부터 금융지원에 나선다고 밝혔다.


이번 협약은 기보, 부산은행, 부산시가 보유한 기업 지원 역량을 바탕으로 부산 지역 유망 창업·벤처기업을 발굴·육성하고, 지역 경제에 활력을 불어넣기 위해 추진됐다.

기보, 부산銀·부산시와 창업·벤처기업 육성 나서
협약에 따라 기보는 부산은행의 특별출연금 50억원을 재원으로 1000억원 규모의 특별출연 협약보증을 공급하고 ▲보증비율 상향(85%→100%, 3년간) ▲보증료 감면(0.4%포인트↓, 3년간) 등의 우대혜택을 제공한다. 부산시는 이차보전 자금을 연계해 대출금리(최대 1.5%포인트, 3년간)를 지원한다.

지원 대상은 기보의 기술보증 요건을 충족하는 신기술사업자 중 본점 또는 주사업장이 부산시에 위치하고 ▲혁신성장 ▲기술창업 ▲일자리 창출 분야에 해당하는 중소기업이다.


이번 협약을 통해 보증료와 금리를 동시에 낮추는 맞춤형 금융지원이 이뤄져 부산지역 창업·벤처기업의 금융비용 부담이 경감되고, 창업생태계 활성화를 위한 성장 기반이 마련될 것으로 기대된다.


김종호 기보 이사장은 "이번 협약을 통해 부산지역 중소기업이 초기 창업부터 성장단계까지 안정적으로 성장할 수 있는 기반이 마련됐다"며, "기보는 앞으로도 민·관 협력을 확대해 중소벤처기업이 지역경제의 핵심 동력으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
