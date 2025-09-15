성남시, 수영 등 위례어울림종합사회복지관 수강생 2896명 모집

총 120개 강좌 개설

19일까지 신청받아

경기 성남시(시장 신상진)는 오는 19일까지 위례어울림종합사회복지관의 120개 강좌 수강생 2896명을 모집한다.

성남시 위례어울림종합사회복지관 교육문화·수영 수강생 모집 안내 포스터. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

모집은 수영(76개 강좌, 1840명), 교육문화(44개 강좌, 1056명) 등 2개 분야에서 이뤄진다.

수영 분야는 △강습 수영(16회·회당 60명) △아쿠아로빅(4회·회당 60명) △자유수영(8회·정기권 1개월 60명, 일일권 현장접수 20명) 등의 프로그램을 오는 10월 1일부터 12월 31일까지 운영하며, 1인 1강좌만 신청할 수 있다.

교육문화 분야는 유아, 아동, 성인 등 대상별 프로그램을 오는 10월 1일부터 12월 23일까지 운영한다.

유아(5~7세) 대상 강좌는 △창의미술(1회·15명) △영어동화 스토리텔링(1회·15명) 등이다.

아동(8~13세) 대상 강좌는 △한자 자격증반(2회·회당 15명) △바둑&체스(1회·20명) △농구교실(3회·회당 15명) △창의미술(1회·15명) △K-POP댄스(1회·20명) △주산 암산(1회·20명) △로봇 코딩교실(1회·15명) △성장요가(2회·회당 15명) △태블릿 드로잉교실(1회·회당 15명) 등이다.

성인 대상 강좌는 △테라피요가(4회·회당 20명) △매트필라테스(4회·회당 20명) △바둑&체스(1회·16명) △수채화교실(1회·16명) △태블릿영상제작(2회·회당 20명) △에어로빅(1회·50명) △국선도(1회·30명) △라인댄스(1회·50명) △어반스케치(1회·16명) △컴퓨터 활용(1회·20명) △줌바댄스(1회·50명) △건강체조(1회·50명) △스텝박스(1회·50명) △하모니카(1회·10명) △통기타(1회·10명) △여행 영어(1회·40명) △여행 일본어(1회·40명) △캘리그라피(1회·16명) △탁구교실(2회·회당 18명) △아크릴반(1회·16명) △노래교실(1회·100명) 등이다.

각 강좌 신청은 성남시 평생학습 통합 플랫폼 '배움숲'을 통해서 온라인으로 하면 된다.

위례어울림종합사회복지관 1층 로비 안내데스크를 방문(9월 17~19일) 신청해도 된다. 방문 신청 땐 신분증과 휴대전화(신청자 명의)를 가지고 가야 한다.

시는 오는 9월 22일 오전 10시 '배움숲 시스템'을 통해 수강생을 추첨해 선정자에 개별 문자로 알려 준다.

강좌별 운영 요일과 시간, 수강료 등에 대한 상세 정보는 위례어울림종합사회복지관 홈페이지에서 확인할 수 있다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



