본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

강원도, 지역문화협력위원회 개최…도립예술단 활성화 방안 논의

이종구기자

입력2025.09.14 08:44

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


강원특별자치도(도지사 김진태)는 지난 13일 상상마당 춘천스테이 호텔에서 '2025년 제1회 강원특별자치도 지역문화협력위원회' 회의를 열고, 도립예술단 운영 현황과 활성화 방안을 논의했다.

강원특별자치도가 지난 13일 상상마당 춘천스테이 호텔에서 '2025년 제1회 강원특별자치도 지역문화협력위원회' 회의를 열고 있다. 강원특별자치도 제공

강원특별자치도가 지난 13일 상상마당 춘천스테이 호텔에서 '2025년 제1회 강원특별자치도 지역문화협력위원회' 회의를 열고 있다. 강원특별자치도 제공

AD
원본보기 아이콘

회의에는 도 행정부지사(위원장)와 도교육청 교육국장을 비롯해 문화예술 분야 전문가 위원들이 참석해 다양한 의견을 나눴다. 위원들은 회의 후 도립무용단 제11회 정기공연 '강원뜨레'를 함께 관람하며 현장의 목소리를 공유했다.


지역문화협력위원회는 '강원특별자치도 지역문화진흥 조례'에 따라 구성되며, 주요 문화예술 진흥 시책 심의와 정책 자문 등의 역할을 수행하고 있다.

여중협 강원특별자치도 행정부지사는 "도립예술단은 지역의 역사와 이야기를 담은 공연으로 도민의 문화 향유에 기여하고 있다"며 "위원회 논의를 바탕으로 한층 더 발전할 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

마포·성동·과천·분당 날벼락…'15억 이하' 아파트 李 대통령 발언에 '긴장'[부동산AtoZ] 마포·성동·과천·분당 날벼락…'15억 이하' 아파... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

아침은 파바 크루아상·점심은 롯데리아 새우버거…美 일상 파고든 K베이커리

스와치 시계 '3·9' 숫자 바뀐 이유가…트럼프 겨냥 관세정책 풍자

"황금 스프레이 7통, 신라 금귀걸이가 걸어다니네"…'중앙박물관분장대회' 화제

남현희, '전청조 공범' 꼬리표 뗐다…관련 손배소 모두 승소

'뉴질랜드 가방 시신 사건' 한인 엄마, 법정서 심신미약 주장

붕어빵에 붕어가 없듯…멜론빵엔 원래 멜론이 없다

트럼프 정부, 유엔총회서 '망명권 제한' 촉구…난민협정 흔들기

새로운 이슈 보기