강원도, 지역문화협력위원회 개최…도립예술단 활성화 방안 논의





강원특별자치도(도지사 김진태)는 지난 13일 상상마당 춘천스테이 호텔에서 '2025년 제1회 강원특별자치도 지역문화협력위원회' 회의를 열고, 도립예술단 운영 현황과 활성화 방안을 논의했다.

강원특별자치도가 지난 13일 상상마당 춘천스테이 호텔에서 '2025년 제1회 강원특별자치도 지역문화협력위원회' 회의를 열고 있다. 강원특별자치도 제공 AD 원본보기 아이콘

회의에는 도 행정부지사(위원장)와 도교육청 교육국장을 비롯해 문화예술 분야 전문가 위원들이 참석해 다양한 의견을 나눴다. 위원들은 회의 후 도립무용단 제11회 정기공연 '강원뜨레'를 함께 관람하며 현장의 목소리를 공유했다.

지역문화협력위원회는 '강원특별자치도 지역문화진흥 조례'에 따라 구성되며, 주요 문화예술 진흥 시책 심의와 정책 자문 등의 역할을 수행하고 있다.

여중협 강원특별자치도 행정부지사는 "도립예술단은 지역의 역사와 이야기를 담은 공연으로 도민의 문화 향유에 기여하고 있다"며 "위원회 논의를 바탕으로 한층 더 발전할 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>