국립금오공과대학 RISE사업단, ‘2025 지역과 대학이 함께하는 방산 발전 포럼’ 개최

‘제14회 자랑스러운 방산인상’ 시상식 함께 열려

방위산업 정책·산업·기술 전략 등 공유

국립 금오공과대학교(총장 곽호상)가 방위산업의 정책 및 산업, 최신 기술 등의 전략을 공유하고, 유관기관 간 긴밀한 네트워크 형성을 위해 '2025 지역과 대학이 함께하는 방산 발전 포럼'을 개최했다.

이번 포럼은 국립금오공대 RISE 사업단(사업단장 직무대행 권오형)과 한국방위산업학회(이사장 채우석)의 공동 주관으로 지난 11일 국립금오공대 청운대에서 열렸다. 방위산업학회 회원을 비롯해 지역 방산기업 및 지자체, 유관기관 관계자 100여 명이 참석한 가운데 방위산업 정책 등을 주제로 한 강연과 제14회 자랑스러운 방산 인상 시상식이 함께 진행됐다.

'2025 지역과 대학이 함께하는 방산 발전 포럼'과 제14회 자랑스러운방산인상 시상후 단체촬영사진/김이환 기자

포럼에서는 ▲방위산업 정책 육성안[방위사업청 김세랑 중령] ▲국방산업의 연결 플랫폼, 경북 형 국방혁신단[국립금오공대 박홍석 교수] ▲해양 무인체계 발전방안[한화시스템 송하석 해양연구소장] ▲무인수상정 및 지휘통제 체계 발전방안[LIG넥스원 유재관 로봇연구소장] ▲중소기업의 방위산업 참여방안[㈜다온 최현철 대표] 등에 대한 주제발표가 진행됐다. 이어진 패널토론에서는 산학연군 전문가들이 참여해 방위산업 혁신 생태계 조성방안을 모색하고 국방산업 발전전략을 논의했다.

국립금오공대는 현재 미국 국방혁신단의 모델을 우리나라 방위산업 구조와 지역적 특수성에 맞게 적용한' G-DIU(경북 형 국방혁신단)'를 통해 방위산업 혁신의 선도적 역할을 수행하고 있다.

국립금오공대는 기업의 방위산업 분야 진입장벽을 낮추기 위해 개방형 오픈랩으로 G-DIU를 운영하고 있으며, 이를 통해 지역 방산기업의 경쟁력 강화와 학생 프로젝트 참여 기회 등이 확대될 것으로 기대하고 있다.

한편, 이번 포럼에서는 '제14회 자랑스러운 방산 인상' 시상식이 함께 진행됐다.

방산 대상에는 故 심문택 국방과학연구소 소장이 선정됐으며, 방산 혁신클러스터 유치와 지역 방산 중소·벤처기업 지원 공로로 김장호 구미시장이 특별공로상을 받았다.

또한 ▲방산 경영상 이명노 ㈜쏠리드윈텍 대표이사 ▲방산기술 상 김석기 ㈜풍산 부사장 ▲방산학술상 박홍석 국립금오공대 교수가 수상자로 선정됐다.

권오형 국립금오공대 RISE 사업단장 직무대행은 "포럼에서 공유된 다양한 방위산업 혁신 전략과 산학연군의 협력 방안들이 지역 정주형 인재 양성 및 방산산업 생태계 활성화에 기여할 수 있기를 바란다"며 "이번 포럼에서 국립금오공대가 제시한 지역 기반 방산 혁신 협력 모델이 방산산업의 첨단화와 국방 기술 자립도 제고에 중추적인 역할을 할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



