본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

영남대 신소재공학부, 윤당혁·류정호·박노근 교수 '전세계 상위 2% 연구자' 선정

영남취재본부 구대선기자

입력2025.09.12 11:28

시계아이콘01분 01초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

美 스탠퍼드대 발표

영남대학교 신소재공학부 윤당혁, 류정호, 박노근 교수가 글로벌 학술 출판 기업 엘스비어(Elsevier)의 스코퍼스(Scopus) 데이터를 기반으로 미국 스탠퍼드대학교가 발표한 전 세계 학문 분야별 상위 2% 연구자로 선정됐다고 12일 밝혔다.


전 세계 학문 분야별 상위 2% 연구자는 22개 주요 분야, 174개 세부 주제에서 최소 5편 이상의 논문을 발표하고, 인용 실적과 연구 영향력 면에서 백분위 상위 2%에 해당하는 연구자를 의미한다. 평가는 생애 업적(career-long)과 최근 1년 연구 실적을 포함한 총 6가지 지표를 활용해 진행된다.

(왼쪽부터) 윤당혁 류정호 박노근 교수

(왼쪽부터) 윤당혁 류정호 박노근 교수

AD
원본보기 아이콘

2024년 8월 1일까지 구축된 데이터를 기반으로 발표된 올해 결과에서 신소재공학부 윤당혁 교수와 류정호 교수는 '응용물리(Applied Physics)' 분야에서 3년 연속 상위 2% 연구자로 이름을 올렸으며, 박노근 교수는 '산업공학 및 자동화(Industrial Engineering & Automation)' 분야에서 상위 1% 연구자로 선정돼 경북 지역 1위의 성과를 기록했다.

이번 선정은 교수와 학생 간의 긴밀한 협력, 꾸준한 연구와 교육 열정, 학교 및 산학협력단의 체계적 지원이 바탕이 된 결과다. 또한 학부와 대학원 교과과정의 지속적인 개편과 기초과학부터 첨단 융복합 소재까지 아우르는 수요자 중심 교육이 이러한 세계적 연구 성과의 기반이 됐다는 평가다.


한편, 영남대학교 신소재공학부는 재료 미세구조 해석, 고기능성 세라믹, 에너지 변환 소재, 수소연료전지용 금속재료, 생체재료 등 다양한 미래 산업 분야의 전문 인재를 양성하고 있다. 2025년에는 미국 펜실베이니아주립대(Material Research Institute)와 베트남 하노이공과대학(Hanoi University of Science and Technology)과 MOU를 체결해 국제 연구·학생 교류를 확대할 계획이다.


또한 '4단계 BK21 사업', 철강협회와 공동 수행하는 '친환경 금속소재 산업 전문인력양성사업', 'RISE(지역혁신중심대학)사업'의 '부처간협력사업(REGO 경북 레전드50+ 지능형 첨단소재 인력양성사업)' 등 다양한 연구·교육 프로그램을 수행하며 국내외 연구 경쟁력과 학생 교육 역량을 강화하고 있다.

이러한 학부의 체계적 연구와 산학 연계를 바탕으로 다수 졸업생들은 포스코, 삼성전자, 현대차, LG, SK하이닉스, 현대제철 등 국내 주요 신소재 관련 기업에 진출하고 있으며, 취업예약형 프로그램과 우선선발제 등 실질적 산학 연계를 통해 학생들의 커리어를 적극 지원하고 있다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"10만원 못 받는거 아냐?"…2차 소비쿠폰, 4인가구 소득 1억7300만원 이상 '컷오프'(종합) "10만원 못 받는거 아냐?"…2차 소비쿠폰, 4인가구... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'멈추지 않는 기계'가 삼킨 생명들

"한국 안 갈래" 구금 한국인 중 美 잔류 택한 1명…그 이유는

中노인에 구명조끼 양보한 한국 해경 사망…中 누리꾼 "국경 넘은 영웅"

숨쉬는 것도 위험?…"초미세먼지, 알츠하이머에 악영향"

"하루 세 잔만 마셔도 혈당·체중·염증 잡는다"…'천연 위고비' 정체는?

"통상압박 풀고 외국관광객↑" 국토부, 구글 지도반출 길터주나

올해 신종사기범죄 9568건…절반도 못 잡았다

새로운 이슈 보기