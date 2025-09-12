본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

광명시, 철망산근린공원 산책로 11월까지 정비

정두환기자

입력2025.09.12 09:01

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

미정비 구역 3300㎡ 대상…휴게·운동시설도 개선

경기도 광명시는 하안동 철망산근린공원의 산책로, 휴게시설 등을 오는 11월 중순까지 정비한다고 12일 밝혔다.


광명 하안동 철망산근린공원 내 정비 대상 산책로. 광명시 제공

광명 하안동 철망산근린공원 내 정비 대상 산책로. 광명시 제공

AD
원본보기 아이콘

철망산근린공원은 철망산과 아파트 단지 사이에 있는 생활 공원이다. 시는 조성된 지 30여년이 넘은 공원 환경 개선을 위해 지난해부터 순차적으로 정비 사업을 추진 중이다.

지난해 일부 구역(1400㎡)을 정비했으며, 오는 11월 중순까지 남은 3300㎡를 대상으로 정비를 완료할 계획이다.


시는 사업을 통해 산책로 정비, 배수시설 정비, 휴게시설물 개선, 운동시설 교체 등을 진행한다.


산책로의 경우 광명시민체육관 쪽 공원 입구 264m 구간과 하안도서관 쪽 입구 210m 구간이 정비 대상이다. 산책로는 내구성이 뛰어난 인조 화강석 블록으로 교체하고 빗물이 원활하게 배수되도록 수로관을 설치한다.

공원 내 그늘막은 지붕을 징크 패널로 마감해 누수를 막고, 3면을 강화유리로 설치해 내구성을 높이는 동시에 개방감을 살릴 계획이다. 공원 곳곳의 의자와 운동기구도 교체할 예정이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

사상 최고치 금값 계속 오르면…"1㎏으로 집 1채 산다" 사상 최고치 금값 계속 오르면…"1㎏으로 집 1채 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 안 갈래" 구금 한국인 중 美 잔류 택한 1명…그 이유는

中노인에 구명조끼 양보한 한국 해경 사망…中 누리꾼 "국경 넘은 영웅"

"폰만 한 1㎏ 금괴로 집 1채 살 수도"…사상 최고치 금값에 日언론 전망

종 보전 3년 만에 결실, 서울대공원 '새끼 호랑이' 탄생 100일 맞아

"유튜버, 정치인 줄세우기" 소신 발언 곽상언... "응원 많이 받는다"

"통상압박 풀고 외국관광객↑" 국토부, 구글 지도반출 길터주나

美상무 "韓, 무역협정 수용하거나 관세내라…적합 비자 받았어야"

새로운 이슈 보기