국민의힘 경남도의원 "최교진 교육부장관 후보 자진 사퇴하라"

국민의힘 경남도의원들이 음주운전, 학생 폭행, 정치 편향성 논란 등에 휩싸인 최교진 교육부 장관 후보자에 대한 자진 사퇴를 촉구했다.

도의원들은 11일 도의회 현관 앞에서 기자회견을 열고 "이재명 정부는 최교진 교육부 장관 후보 지명을 철회하라"고 요구했다.

또 "최 후보자는 일말의 양심과 대한민국 교육의 미래를 위해 책임을 통감하고 자진 사퇴하라"라고 했다.

이어 "대한민국 교육 수장은 학생, 학부모, 교원을 비롯한 국민 누구에게나 신뢰받아야 한다"며 "후보자 과오가 단순히 무마될 수 있다는 안일한 인식이 교육계 전체의 신뢰를 훼손할 것"이라고 주장했다.

의원들은 국회 교육위원회 인사청문회에서 지적된 최 후보의 음주운전 전력, 학생 폭행, 정치적 편향성 등을 언급했다.

이들은 "최 후보자는 2003년 혈중알코올농도 0.187％ 만취 상태에서 음주운전으로 적발돼 벌금형을 받은 사실이 확인됐다"며 "이는 간접살인에 해당하는 중대한 수치"라고 지적했다.

또 "학생의 뺨을 때린 사실도 청문회에서 지적됐다"며 "학생 인권의 최후 보루인 교육 수장의 행동으로 적합하냐"고 반문했다.

"후보자는 과거 사회관계망서비스(SNS)에 특정 지역을 깎아내리는 게시글을 올리고 천안함 폭침을 단순 음모론으로 폄훼하는 게시글을 공유했으며, 지난 5년간 북한 방문만 16회에 달하고 북한 찬양 단체 후원을 독려하는 등 이념 편향 논란을 빚고 있다"며 "후보자의 편향적 국가관, 안보관은 정치적 중립은 천명해야 할 교육행정 수장으로서 매우 어긋난다"라고 비판했다.

의원들은 "교육은 우리 아이들의 삶이자 국가의 미래와 직결된 사안"이라며 "대통령과 국회는 국민 눈높이에 부합하는 결단으로 대한민국 교육의 신뢰를 회복하라"고 했다.

"국회는 부적격 의견과 함께 청문보고서 채택을 거부하고 임명 강행을 막기 위한 모든 책무를 다하라"고 목소리를 높였다.

앞서 최 후보자는 인사청문회 때 과거 만취 음주운전 경력, 천안함 폭침 사건 음모론 공유, 학생 폭행, 막말 및 정치 편향, 특정 지역 폄훼, 유죄가 확정된 조국 혁신정책연구원장과 안희정 전 충남지사에 대한 옹호 등 결격 논란이 끊이지 않았다.

그는 논란에 대해 해명하며 사과의 뜻을 잇달아 밝혔지만, 국민의힘과 교원 및 학부모 단체 등의 반발 목소리가 거셌다.

그러나 최 후보자에 대한 청문보고서는 이날 오후 여당 주도로 단독 채택됐다.





