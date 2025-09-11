본문 바로가기
전주시, 11~13일 '달빛 한잔 프로그램'

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.11 11:20

한국전통문화전당 야외마당

전북 전주시가 오는 13일까지 사흘간 한국전통문화전당 야외마당에서 '전주 달빛 한잔' 프로그램을 진행한다.

전주 달빛한잔 행사 포스터. 전주시 제공

전주 달빛한잔 행사 포스터. 전주시 제공

11일 시에 따르면 이번 행사는 지역대학이 개발한 특화메뉴를 기반으로 컨설팅에 참여한 지역 가맥업체와 전주옛촌막걸리 등이 참여해 전주의 음식문화와 전주 식재료를 활용해 개발한 안주와 함께 소개하는 새로운 형태의 야간축제로 꾸며진다.


특히 이번 달빛 한잔 프로그램에서는 다채로운 콘셉트의 버스킹 공연과 더불어 관람객이 함께하는 이벤트 등 즐길거리와 먹거리가 풍성하게 준비된다.

또 ESG 가치 실현을 위해 제작한 야간관광 특화도시 BI 재활용컵이 사용되고, 지역의 일러스트 작가가 참여해 디자인한 전주를 상징하는 한옥·한복 지비츠 등의 관광 자원화를 위한 상품도 선보일 예정이다. 자세한 사항은 '야간관광 특화도시 전주' 공식 인스타그램을 확인하면 된다.


노은영 문화체육관광국장은 "이번 행사를 통해서 매력적인 전주 야간관광을 마음껏 즐기길 바란다"며 "앞으로도 계절별 대표 콘텐츠와 상품 개발을 통해 전주의 다양한 즐길 거리를 제공해 다시 찾고 싶은 문화관광 도시로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
