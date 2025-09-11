본문 바로가기
민주 광주시당 윤리심판원, 시의원 10명 징계 미뤄

호남취재본부 송보현기자

입력2025.09.11 11:13

예결특위 표결에 담합·해당 행위 의혹
“정치적 생명 흔들 사안…신중 판단 필요”

민주 광주시당 윤리심판원, 시의원 10명 징계 미뤄
더불어민주당 광주시당 윤리심판원이 예산결산특별위원회 구성 과정에서 '해당 행위' 논란을 빚은 소속 시의원 10명에 대한 징계 결정을 미뤘다. 징계 여부가 정치적 생명에 직결될 수 있는 사안이라는 점에서 신중론이 작용했다.


민주당이 다수당인 광주시의회는 지난 7월 예결특위 전체 회의를 열어 위원장에 심창욱 무소속 의원, 부위원장에 김용임 국민의힘 의원을 각각 선출했다. 당시 위원장 후보로 박미정 민주당 의원과 심창욱 의원이 맞붙었으나 표결 결과 4대 5로 심 의원이 당선됐다. 자당 소속 재선 의원이 후보로 나섰음에도 민주당 의원 7명이 참석한 가운데 무소속 의원이 위원장으로 선출된 것은 개원 이래 처음으로, 일부 민주당 의원들의 '담합' 의혹과 '해당 행위' 논란이 제기됐다.

광주시의회 전경.

민주당 광주시당은 예결위 선임 과정에서 잡음을 일으킨 당 소속 시의원 10명을 윤리심판원에 회부했고, 윤리심판원은 지난 10일 회의를 열어 징계 청원서를 심의했다. 그러나 결론을 내지 못한 채 심사를 이어가기로 했다.

시당 관계자는 11일 "윤리심판위원들이 이번 사태의 사실관계를 면밀히 검토할 필요가 있다고 판단했다"며 "징계 여부가 당사자들의 정치적 생명 자체를 흔들 수 있는 만큼 신중한 판단이 필요하다는 점도 작용했다"고 말했다.


윤리심판원은 오는 22일 다시 회의를 열어 징계 여부를 논의할 예정이다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
