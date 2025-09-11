본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]로봇사업 확장 기대…에스엘, 6%대 상승

김대현기자

입력2025.09.11 09:41

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

로봇사업 확장 기대감이 반영되며 에스엘 의 주가가 상승세다.


11일 오전 9시36분 기준 에스엘은 전 거래일 대비 2300원(6.79%) 상승한 3만6150원에 거래됐다.

이날 다올투자증권은 에스엘에 대해 투자의견 매수, 목표주가 5만5000원을 유지했다.

[특징주]로봇사업 확장 기대…에스엘, 6%대 상승
AD
원본보기 아이콘

유지웅 다올투자증권 연구원은 "미국 대형차종 흥행 성공에 따른 실적 개선과 로봇 신사업 진출에 따른 주가 동력을 기대한다"며 "현대차그룹 로봇 밸류체인 중 하나로 급부상 중이며, 하반기 로봇 부품 수주 확대가 예상된다"고 말했다.


그러면서 "특히 보스턴 다이나믹스에서 양산되는 스트레치 로봇과 4족 보행 로봇에 각각 인디케이터 센서 및 레그샤시 모듈을 공급 중"이라며 "최대 관건은 휴머노이드 로봇으로, 연말 이전 배터리 및 샤시 등 다양한 영역에서 공급사로 빠르게 전환될 것"이라고 전했다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?"50년째 사랑받는 국민간식 4총사

中 '드림콘서트' 취소…끝나지 않은 '한한령'

사륜 HEV 연비 20㎞/ℓ… 날렵함에 효율 더한 프리우스

"다이소에 있다면 무조건 사야"…SNS서 난리난 '2000원' 꿀템

"열 받아서 테슬라 주문 취소"…한국인 구금에 뿔난 고객 '복수 인증'

'트럼프 지지' 청년 활동가美대학 행사서 암살…트럼프 "애도"

金값 사상최고치에 '골드러시'…골드뱅킹에 뭉칫돈

새로운 이슈 보기