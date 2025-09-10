본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

이개호 "이차전지 산업, 전남 미래를 바꾼다"

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.10 18:49

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국회 토론회…"교육·연구·산업 생태계 구축"

이개호 더불어민주당 의원은 10일 국회에서 권향엽 의원, 광양시와 공동으로 '에너지 전환시대, 전남 이차전지 산업육성 전략과 정책과제' 토론회를 개최했다. 이개호 의원실 제공

이개호 더불어민주당 의원은 10일 국회에서 권향엽 의원, 광양시와 공동으로 '에너지 전환시대, 전남 이차전지 산업육성 전략과 정책과제' 토론회를 개최했다. 이개호 의원실 제공

AD
원본보기 아이콘

더불어민주당 이개호 의원(전남 담양·장성·영광·함평)은 10일 국회의원회관 제7간담회실에서 권향엽 의원, 광양시와 공동으로 '에너지 전환시대, 전남 이차전지 산업육성 전략과 정책과제'를 주제로 토론회를 개최했다.


토론회는 좌장을 맡은 유동국 순천대 교수의 '전남 이차전지 산업육성 전략과 정책과제' 발표에 이어 박재범 포스코경영연구원 수석연구원의 '국내외 및 광양만권 이차전지 산업 동향', 이중호 한전 충북본부장의 '한전의 전력계통 운용 고도화 전략 및 전망', 정기영 순천대 교수의 '광양만권 이차전지 특화단지를 위한 지역의 도전'이라는 주제로 발표가 진행됐다.

이 의원은 인사말을 통해 "전남 동부권의 이차전지 산업육성이 전남의 미래를 바꿀 수 있음에도 이차전지 산업에 대한 미래 전략이 부재한 상황이다"고 진단했다.


이 의원은 이어 "전남의 새로운 먹거리로 자리 잡기 위해서는 기존 단발적 지원 방식을 벗어나 교육-연구-산업의 생태계 구축이 시급하다"며 "인프라, 배터리 파운드리, 배터리 전용가속기, 분석장비 등을 구축해야 한다"고 강조했다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내가 제일 슬림"…공기 같은 159만원 아이폰, 손에 든 걸 깜빡할 뻔

서울시가 내 건강수명 3년 늘려준다고?

옆자리 승객 불편하다면… 코레일 앱으로 자리 바꾼다

보청기 기능 에어팟…1300㎞ 위성 연결해 오지탐험하는 애플워치

최고 성능 '아이폰 17 시리즈' 공개에도…애플 주가 1.5% 하락

잘나가는 '한국산' 카피…짝퉁 피해 규모 11兆 넘었다

"정품 아닌 거 저도 아는데요?"…마약보다 높은 2000% 수익률 알고 보니④

새로운 이슈 보기