광주 노사발전재단, '중장년 커리어 ON' 직무 콘서트

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.10 18:27

경력전환·직무탐색으로 재취업 해법 제시

광주 노사발전재단, '중장년 커리어 ON' 직무 콘서트
노사발전재단 광주중장년내일센터(소장 김경진)은 장년고용강조주간을 맞아 오는 17일 오후 1~5시 김대중컨벤션센터 회의실에서 '중장년 커리어 ON! 적합 직무 콘서트'를 개최한다고 10일 밝혔다.


이번 행사는 고령화 사회에 대응해 중장년층 경력과 역량을 활용할 수 있는 사회적 분위기를 확산하고, 적합 직무 발굴과 경력 전환 사례공유를 통해 중장년 고용 활성화와 인식 개선을 도모하기 위해 진행한다.

콘서트는 재취업과 경력 전환을 희망하는 광주지역 중장년 100여명이 참여할 예정이며, ▲주제발표 '광주지역 일자리 현황과 중장년 일자리' ▲자동차 업종 중장년 재취업 직무소개 ▲중장년 경력 전환 성공 사례를 공유한다.


또 현장에서는 직업흥미검사, 이력서 사진 촬영, 퍼스널컬러 진단 등 다채로운 부대행사도 마련해 구직자들의 취업역량 강화와 자기 표현력을 높일 수 있는 기회를 제공한다.


김경진 광주중장년내일센터 소장은 "이번 콘서트를 통해 중장년층이 변화하는 고용환경 속에서 지역 기반 일자리 기회와 연결되는 새로운 기회를 모색할 수 있을 것으로 기대된다"며 "광주중장년내일센터는 다양한 프로그램을 통해 중장년 역량을 강화하고 지속 가능한 일자리 발굴을 위해 적극 지원하겠다"고 말했다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
