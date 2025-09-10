전남도, 2026년 기초생활보장 확대

생계급여 월 12만 7천원 인상

의료급여 부양비 10% 완화

전라남도는 2026년부터 생활이 어려운 저소득층의 최저생활 보장을 위해 기초생활보장 수급자 선정 기준을 완화하고 각종 급여를 인상해 지원한다고 밝혔다.

2026년 기준중위소득(국민 가구소득의 중간값으로 복지사업 선정기준)은 4인 가구 기준 649만 5,000원으로 확정됐다. 이는 올해 609만 8,000원보다 6.51%, 약 40만 원 오른 역대 최대 인상폭이다.

이에 따라 매월 지급하는 생계급여는 1인 가구의 경우 5만 5,000원(76만 5,000원→82만 원), 4인 가구는 12만 7,000원(195만 1,000원→207만 8,000원) 인상해 지원한다.

또 청년 근로·사업소득 공제와 자동차 일반재산기준도 완화해 보다 많은 도민이 기초생활보장 제도의 보호를 받을 것으로 보인다.

의료급여는 보장성 강화를 위해 올해 10월부터 부양의무자 소득기준의 30% 또는 15%를 부과하고 있는 부양비를 일괄 10%로 완화해 대상자를 확대한다.

주거급여 임차가구 기준임대료(4급지 기준)는 1인 가구의 경우 월 2만1,000원, 4인 가구는 월 3만2,000원 인상해 지원한다.

교육급여 교육활동지원비(부교재비·학용품비 등으로 사용)는 올해보다 평균 6% 인상해 연간 초등학생은 50만 2,000원, 중학생은 69만 9,000원, 고등학생은 86만 원을 지원한다.

정광선 전남도 보건복지국장은 "내년 기준중위소득이 대폭 인상해 3,000명 이상의 도민이 추가로 기초생활보장 제도권에 새롭게 포함될 것"이라며 "더 두텁고 촘촘한 복지 실현으로 어려운 도민이 체감할 수 있는 지원을 강화하겠다"고 말했다.

전남지역 기초생활보장 수급자는 6월 말 현재 8만 5,992가구, 11만 3,745명으로 생계·의료·주거·교육급여를 지원받고 있다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



