본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

대구지방보훈청, 국가유공자 유족에 증서·명패 수여

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.10 16:46

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

6·25 참전 故 이희상님 공로 기려

“보훈 문화 일상화에 최선”

국가보훈부 대구지방보훈청(청장 김종술)은 10일 국가유공자의 숭고한 희생을 기리고 유가족의 자긍심을 높이기 위해 국가유공자 증서와 명패를 전달했다.

김종술 대구지방보훈청장이 국가유공자 유족을 방문해 증서·명패를 수여하고 있다. 대구지방보훈청 제공

김종술 대구지방보훈청장이 국가유공자 유족을 방문해 증서·명패를 수여하고 있다. 대구지방보훈청 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 증서 수여의 주인공은 6·25전쟁에 참전해 공로를 인정받아 무공훈장을 받은 故 이희상 님으로, 최근 정부 주도 발굴을 통해 국가유공자로 등록됐다. 이날 대구보훈청은 고인의 유족 자택을 직접 방문해 자녀에게 증서를 전수하며 감사와 존경의 뜻을 전했다.


김종술 대구지방보훈청장은 "국가유공자 증서를 받으신 대상자분께 진심으로 축하와 감사를 드린다"며 "앞으로도 나라를 지키기 위해 헌신하신 국가유공자와 보훈 가족을 더욱 깊이 예우하고, 존경하는 보훈 문화가 일상 속에 스며들 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내가 제일 슬림"…공기 같은 159만원 아이폰, 손에 든 걸 깜빡할 뻔

서울시가 내 건강수명 3년 늘려준다고?

옆자리 승객 불편하다면… 코레일 앱으로 자리 바꾼다

보청기 기능 에어팟…1300㎞ 위성 연결해 오지탐험하는 애플워치

최고 성능 '아이폰 17 시리즈' 공개에도…애플 주가 1.5% 하락

잘나가는 '한국산' 카피…짝퉁 피해 규모 11兆 넘었다

"정품 아닌 거 저도 아는데요?"…마약보다 높은 2000% 수익률 알고 보니④

새로운 이슈 보기