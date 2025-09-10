대구지방보훈청, 국가유공자 유족에 증서·명패 수여

6·25 참전 故 이희상님 공로 기려



“보훈 문화 일상화에 최선”

국가보훈부 대구지방보훈청(청장 김종술)은 10일 국가유공자의 숭고한 희생을 기리고 유가족의 자긍심을 높이기 위해 국가유공자 증서와 명패를 전달했다.

김종술 대구지방보훈청장이 국가유공자 유족을 방문해 증서·명패를 수여하고 있다. 대구지방보훈청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 증서 수여의 주인공은 6·25전쟁에 참전해 공로를 인정받아 무공훈장을 받은 故 이희상 님으로, 최근 정부 주도 발굴을 통해 국가유공자로 등록됐다. 이날 대구보훈청은 고인의 유족 자택을 직접 방문해 자녀에게 증서를 전수하며 감사와 존경의 뜻을 전했다.

김종술 대구지방보훈청장은 "국가유공자 증서를 받으신 대상자분께 진심으로 축하와 감사를 드린다"며 "앞으로도 나라를 지키기 위해 헌신하신 국가유공자와 보훈 가족을 더욱 깊이 예우하고, 존경하는 보훈 문화가 일상 속에 스며들 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



