코스피, 3300선 돌파…직전 연고점 경신

10일 코스피가 장중 3300선을 돌파해 직전 연고점(3288.26, 지난 7월 31일)을 경신했다.

코스피 지수가 장 초반 3300선을 돌파하며 연중 최고치를 경신한 10일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 3.58포인트 상승한 828.40에 거래를 시작했으며, 원달러 환율은 전 거래일보다 1.7원 오른 1389.6원에 거래를 시작했다. 2025.9.10 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

이날 오전 10시 11분 기준 코스피 지수는 전 거래일보다 1.32% 오른 3303.02를 나타내고 있다. 지수는 전장보다 0.37% 오른 3272.20으로 출발해 오름폭을 키워 4년 2개월 만에 3300선을 넘어섰다. 장중 한때 3306.34까지 치솟기도 했다.

외국인과 기관이 '쌍끌이 매수'하며 지수 상승을 견인하고 있다. 각각 4148억원과 3183억원을 순매수하고 있다. 개인은 차익 실현에 나서 7340억원을 순매도하고 있다.

시가총액 상위 종목 대부분이 상승세다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 72,550 전일대비 1,050 등락률 +1.47% 거래량 8,754,118 전일가 71,500 2025.09.10 10:16 기준 관련기사 금리 인하 기대감에 힘받는 바이오·헬스케어...기회 제대로 살리려면코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세"8월 수익률 6.5%" 서학개미 웃었다…구매 1위는 엔비디아 전 종목 시세 보기 close (1.68%) SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 300,500 전일대비 12,500 등락률 +4.34% 거래량 2,125,820 전일가 288,000 2025.09.10 10:16 기준 관련기사 코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세"8월 수익률 6.5%" 서학개미 웃었다…구매 1위는 엔비디아코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자' 전 종목 시세 보기 close (4.17%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 976,000 전일대비 31,000 등락률 +3.28% 거래량 90,963 전일가 945,000 2025.09.10 10:16 기준 관련기사 코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세"8월 수익률 6.5%" 서학개미 웃었다…구매 1위는 엔비디아코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자' 전 종목 시세 보기 close (3.39%) 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 221,750 전일대비 2,750 등락률 +1.26% 거래량 149,827 전일가 219,000 2025.09.10 10:16 기준 관련기사 코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세제네시스, 2026년형 GV80·GV80 쿠페 출시현대차, 올해 임단협 잠정 합의…정년 연장 논의는 유보(종합) 전 종목 시세 보기 close (0.91%) KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 117,000 전일대비 7,100 등락률 +6.46% 거래량 632,630 전일가 109,900 2025.09.10 10:16 기준 관련기사 코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자'코스피, 3220선 강보합 출발…코스닥은 약세 전환 전 종목 시세 보기 close (6.10%) 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 106,900 전일대비 1,400 등락률 +1.33% 거래량 247,148 전일가 105,500 2025.09.10 10:16 기준 관련기사 코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세기아, EV5·PV5 앞세워 유럽 전기차 시장 공략[IAA 2025]코스피, 3220선 강보합 출발…코스닥은 약세 전환 전 종목 시세 보기 close (0.85%) 등이 오른다.





