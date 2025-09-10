수원~잠실 프리미엄버스 10일 첫 운행

경기 프리미엄 버스 P5342번이 10일 오전 6시40분 첫 운행에 들어갔다. 지난해 11월 폐선된 M5342번(수원터미널~잠실 광역환승센터)의 대체 노선이다.

경기 프리미엄 버스는 'MiRi' 앱에서 좌석을 예약하고, 수도권 통합 환승 요금이 적용되는 우등형 버스다.

P5342번은 출퇴근 시간대에 편도로 운행된다. 출근 시간대에는 수원버스터미널에서 잠실 방면(오전 6시 40분, 7시, 7시 20분), 퇴근 시간대에는 잠실에서 수원 방면(오후 6시, 6시 20분, 6시 40분)으로 운행한다.

출퇴근 시간대 운행되는 경기 프리미엄버스 P5342 AD 원본보기 아이콘

총 3대 차량이 하루 6회 운영한다. 경기순환버스 요금(3050원)이 적용된다.

주요 정차 지역은 수원터미널, 선일초등학교, 남수원중학교, 경기아트센터, 매탄1동주민센터, 소화초등학교, 광교중앙역이다. 서울에서는 장지역·가든파이브, 문정법조단지, 문정로데오거리, 가락시장, 석촌호수, 잠실역환승센터 등에서 정차한다.

좌석 예약은 'MiRi' 앱에서 하면 된다. 비접촉식 결제 시스템과 우등형 차량이 도입돼 쾌적한 교통 환경을 제공한다. 노선은 출근·퇴근 시간대 편도 운행에 한정돼 기존 광역버스와 차별성을 둔다.

수원시 관계자는 "출퇴근 전용 노선 개통으로 수원과 잠실 간 시민들의 이동 여건이 크게 개선될 것"이라며 "앞으로도 안전하고 편리한 교통 인프라를 확충하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>