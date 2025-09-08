본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

김해 플라스틱 원료 창고 화재 … 8억원 상당 잿더미

영남취재본부 이세령기자

입력2025.09.08 13:54

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
소방대원이 불이 난 창고를 향해 물을 뿌리고 있다. 경남소방본부 제공

소방대원이 불이 난 창고를 향해 물을 뿌리고 있다. 경남소방본부 제공

AD
원본보기 아이콘

경남 김해시의 한 재생 플라스틱 창고에서 난 불이 17시간 30분여 만에 모두 꺼졌다.


8일 경남소방본부에 따르면 지난 7일 오후 5시 28분께 김해시 상동면의 한 재생 플라스틱 원료 창고에서 불이 났다.

이 불로 원료 창고 1동과 인근 가구공장 창고 1동 등 2190㎡가 완전히 불타 소방서 추산 8억원 상당의 재산피해가 났다.


화재 당시 창고에 사람이 없어 인명피해는 발생하지 않았다.


소방 당국은 당일 오후 7시 18분께 3~7개 소방서에서 31~50대의 장비를 동원하는 소방대응 1단계를 발령하고 오후 9시 8분께 큰불을 잡았다.

창고 내부에 300t 규모의 플라스틱 원료가 있어 진화에 어려움을 겪다가 화재 다음날인 8일 오전 11시 3분께 분을 모두 껐다.


현장에는 인력 187명과 장비 43대가 동원됐다.


불탄 창고는 각각 플라스틱 원료와 가구류를 보관하던 곳으로 생산은 하지 않는 것으로 파악됐다.


소방과 경찰 당국은 정확한 화재 원인과 재산 피해 규모 등을 조사 중이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대기업 직원 된다며 차도 샀는데…희망고문 2년, 생계 잃은 노동자들[서울우유 갑질]① 대기업 직원 된다며 차도 샀는데…희망고문 2년, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"백화점 VIP라운지 안부럽다"…올영서 70만원 쓴 2030 줄 세운 '이곳'

"나도 저속노화 할래"…가격 두 배인데 매출 폭발한 '건강빵'

"회색티·검정 칠부바지" 입력했더니…실종자 찾아준 AI

"최고기온 1도만 올라도…소비자물가 1년 간 0.06%P 더 오른다"

'실리콘 포토닉스' 선점 나선 TSMC…"특허 출원 인텔 2배 이상"

파운드리 전유물서 D램으로…'하이 NA EUV' 초미세 공정 경쟁 불붙었다

새로운 이슈 보기