구윤철 "공공투자 확대 등 연말까지 7兆 추가 투입"

구 부총리, 취임 후 첫 기자간담회 진행

민생 회복 및 금융 리스크 관리 등 예고

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 8일 "매크로 관리(Macro management)와 마이크로 타겟팅(Micro targeting)을 병행해 가시적인 성과를 창출할 계획"이라고 말했다. 특히 "공공부문 투자 확대 및 기금운용계획 변경으로 연말까지 7조원을 추가 투입하겠다"고 했다.

구 부총리는 이날 정부세종청사에서 열린 기자간담회에서 이같이 언급했다. 이번 간담회는 구 부총리 취임 이후 처음으로 열린 자리다. 구 부총리는 이 자리에서 매크로와 마이크로 분야로 과제를 나눠 이를 병행 추진, 구체적인 성과 창출에 집중하겠다는 구상을 밝혔다. "가용 가능한 모든 재원 총투입해 성과를 단시간에 내지 않으면 기술 변화 속도가 너무 빨라서 한국이 따라가지 못한다"며 총력 대응을 예고했다.

매크로 관리 분야에서는 경기 회복을 위한 마중물 마련과 물가 안정 및 민생 회복에 집중하겠다는 계획을 내놨다. 경기 회복세가 가시화하는 상황에서 상생 페이백 신청 개시 및 2차 민생회복 소비쿠폰으로 회복세 확대를 추진한다는 게 구 부총리 설명이다. 특히 공공부문 이·불용은 최소화하고, 공공기관 투자 확대 및 기금운용계획 변경으로 연말까지 7조원 예산을 추가로 집행하기로 했다.

구 부총리는 또 내달 추석 연휴가 시작되는 가운데 "물가 안정을 민생 최우선 과제로 삼겠다"며 추석 성수품 공급 및 할인 지원과 취약계층 지원을 포함한 '추석 민생대책'을 조만간 발표하겠다고 했다. 내달 명절을 앞두고 민생회복 소비쿠폰도 추가로 지급되는 만큼 성수품을 역대 최대 규모로 공급할 계획이다.

금융 시장 리스크를 관리하는 차원에서는 18일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과를 토대로 확대 거시경제금융회의를 개최한다. 무역 질서의 근본적인 변화에 대응해 개방형 통상 국가로 나아가기 위한 '신대외경제전략'은 내달 중에 발표한다는 게 구 부총리 설명이다.

마이크로 타겟팅 분야에서는 초혁신경제 15대 선도 프로젝트를 구체화하는 데 집중한다. 오는 10일 산업경쟁력강화 관계장관회의(산경장)에서 추진 계획을 논의하고 기업과 주관부처, 관계기관 등이 모인 추진단을 구성해 내달까지 프로젝트별 로드맵을 제시할 예정이다. 인공지능(AI) 15대 프로젝트도 각 부처 책임하에 민관 역량을 결집, 신속 추진하기로 했다.

재정 구조 공공기관을 혁신해 경제 대혁신을 뒷받침하는 데에도 힘쓴다. 임기근 기재부 2차관 등이 참여하는 재정구조 혁신 전담반(TF)을 이달 출범하고 공공기관 경영 평가 혁신을 추진하겠다는 게 구 부총리 설명이다. 자율주행 등 신산업 분야에서 현장 의견을 반영해 규제를 개선하는 데 힘쓸 계획이다.





