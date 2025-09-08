본문 바로가기
토스플레이스 신임 부대표에 김정열 티머니 페이먼츠사업부장

문채석기자

입력2025.09.08 09:45

전자금융업계 베테랑…대외협력 강화

토스의 결제 단말기 자회사 토스플레이스는 김정열 신임 부대표(최고운영책임자·COO)를 선임했다고 8일 밝혔다.


김정열 토스플레이스 신임 최고운영책임자(COO) 부대표. 토스플레이스

김 부대표는 티머니에서 페이먼츠사업부장과 마케팅부분장을 역임했다. 서울시 기후동행카드와 애플페이 교통카드 도입 등 주요 프로젝트를 총괄했다. 전자금융 분야에서 20년 이상 일한 베테랑이다.

토스플레이스는 김 부대표가 비즈니스 고도화와 파트너 생태계 강화 등 핵심 사업 영역을 총괄할 예정이라고 전했다.


김 부대표는 "토스플레이스는 단말기 공급을 넘어 기업 간 거래(B2B) 플랫폼으로 진화할 것"이라며 "이미 쌓아온 신뢰를 바탕으로 새로운 사업 기회를 만들겠다"고 말했다.


토스플레이스 관계자는 "김 부대표 합류로 밴(VAN), 대리점 등 파트너사를 적극 지원하고 비즈니스 성장 동력을 강화하겠다"고 말했다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
