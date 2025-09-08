본문 바로가기
동의대 IPP사업단, 2024년 일학습병행사업 최우수대학 선정

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.08 08:51

취업연계형 일학습병행

기업 맞춤형 인재 양성

동의대학교 IPP사업단(단장 이상필)은 최근 고용노동부와 한국산업인력공단이 실시한 '2024년 일학습병행 공동훈련센터 성과평가'에서 최우수대학(S등급)으로 선정됐다.


이번 성과평가에서 동의대는 ▲학습근로자 목표 달성률과 훈련 유지율 ▲신규 학습기업 참여율 ▲외부평가 합격률 등 핵심 지표에서 탁월한 성과를 나타냈다.

특히 학습기업과 학습근로자를 대상으로 한 만족도 조사에서도 높은 평가를 받았다.


동의대학교 IPP사업단은 지난 2015년 고용노동부 지정 일학습병행 운영기관으로 선정된 이후 매년 20여 개 학습기업에 30∼40여명의 학생을 파견하고 있으며, 국가직무능력표준(NCS)에 기반한 프로그램을 통해 기업 현장에서 요구하는 실무역량을 체계적으로 배양할 수 있는 교육과정을 구축하고 있다.


이상필 IPP사업단장은 "이번 최우수대학 선정은 동의대가 추진해 온 취업연계형 일학습병행 사업의 우수한 성과를 객관적으로 인정받은 결과"라며 "앞으로도 학생들의 실무역량 강화와 진로 탐색을 적극 지원하고, 지역사회와 학습기업이 필요로 하는 맞춤형 인재 양성에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

동의대학교.

동의대학교.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

