경기도, 22~24일 바이오와 AI 통합한 융합전시회 개최

이영규기자

입력2025.09.08 07:27

경기도가 수원시와 공동으로 '지바이오 위크 X 에이아이 커넥트 위드 지페어 2025(G-BIO WEEK X AI CONNECT with G-FAIR 2025)'를 오는 22일부터 24일까지 수원컨벤션센터에서 개최한다.


이번 행사는 경기도의 미래전략산업인 바이오와 인공지능(AI) 분야를 아우르며 기술·산업·정책을 연결하고, 산·학·연·병·관 혁신 주체 간 교류를 통해 혁신생태계를 조성데 초점을 두고 열린다.

경기도의 '지바이오 위크 X 에이아이 커넥트 위드 지페어 2025' 행사 포스터

경기도의 '지바이오 위크 X 에이아이 커넥트 위드 지페어 2025' 행사 포스터

올해 처음으로 지-바이오 위크, 에이아이 커넥트, 지페어 에이아이가 통합 개최되며 ▲개막식 및 글로벌 이노베이션 서밋 ▲광교 바이오헬스 포럼 ▲AI 콘퍼런스 ▲바이오 오픈이노베이션 밋업 ▲G-FAIR AI　수출전시회 ▲글로벌 네트워킹 ▲바이오 기술전시 및 AI 첨단기술 체험 ▲바이오 채용설명회 등 다채로운 프로그램으로 마련된다.


경기도는 아울러 대표 브랜드전시회인 지페어(G-FAIR)의 AI부문 수출전시회도 같은 기간에 개최한다. 전시회에서는 도내 AI부문 유망 25개 중소기업이 미·중·러 등 해외 각지의 바이어들을 대상으로 제품 전시와 수출·투자상담을 진행한다.


고영인 경기도 경제부지사는 "이번 행사는 바이오와 AI가 융합된 혁신 모델을 제시하고, 산·학·연·병·관이 긴밀히 협력하는 글로벌 네트워크의 장이 될 것"이라며 "경기도가 글로벌 바이오·AI 허브로 도약할 수 있는 발판을 마련하겠다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
