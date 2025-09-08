본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

경기융합타운, 개방공간 'CCTV AI시스템' 시범 도입

이영규기자

입력2025.09.08 07:13

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도가 수원 광교 '경기융합타운' 내 경기도청사, 경기도담뜰 등 개방된 공간에 설치된 기존 폐쇄형(CC)TV에 인공지능(AI) 시스템을 시범 도입한다.


CCTV AI시스템은 쓰러짐·다툼·군집 형성·차량 이동·화재 발생 등 특이 상황을 실시간으로 분석하고, 상황 발생 시 관리자 화면에 즉시 표출하게 된다.

경기도는 이런 내용을 담은 경기융합타운 CCTV AI 시스템 도입 시범사업을 추진하기로 하고 9월 중 설계를 마치고 2026년 상반기까지 설치를 완료할 계획이다.


경기도 융합타운내 설치된 CCTV

경기도 융합타운내 설치된 CCTV

AD
원본보기 아이콘

시범사업은 경기융합타운 내 경기도가 관리하는 300여대의 CCTV 가운데 주요 구간에 설치된 장비다.


경기융합타운 내 경기도가 관리하는 CCTV는 소수 인력이 모든 화면을 상시 모니터링하기 어려운 현실을 보완해 안전 사각지대를 선별적으로 관리하고, 대응 부담을 줄이는 효과도 기대된다.

이번 사업은 기존 CCTV 인프라를 적극 활용함으로써 신규 장비 설치 등 불필요한 비용을 줄이고, 예산 집행의 효율성을 높이는 동시에 안전성까지 강화한다는 점에서 의미가 있다고 경기도는 설명했다.


차경환 경기도건설본부장은 "경기융합타운 내 CCTV AI 시스템 도입 시범사업 추진을 통해 운영 결과와 개선 방향을 점검한 뒤, 적용 범위를 단계적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"쿠팡 들어갔더니 연 30억 찍었다"…'소상공인 졸업' 중소기업 성장 업체 1만개 "쿠팡 들어갔더니 연 30억 찍었다"…'소상공인 졸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"백화점 VIP라운지 안부럽다"…올영서 70만원 쓴 2030 줄 세운 '이곳'

콜드플레이 콘서트 '불륜' 걸린 여성 임원, 결국…

"나도 저속노화 할래"…가격 두 배인데 매출 폭발한 '건강빵'

11년간 상장사 대변한 '고졸 신화'…정구용 상장협 회장 별세

'블핑 리사와 셀카' 올린 사업가, 논란 왜?

'실리콘 포토닉스' 선점 나선 TSMC…"특허 출원 인텔 2배 이상"

파운드리 전유물서 D램으로…'하이 NA EUV' 초미세 공정 경쟁 불붙었다

새로운 이슈 보기