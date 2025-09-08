경기융합타운, 개방공간 'CCTV AI시스템' 시범 도입

경기도가 수원 광교 '경기융합타운' 내 경기도청사, 경기도담뜰 등 개방된 공간에 설치된 기존 폐쇄형(CC)TV에 인공지능(AI) 시스템을 시범 도입한다.

CCTV AI시스템은 쓰러짐·다툼·군집 형성·차량 이동·화재 발생 등 특이 상황을 실시간으로 분석하고, 상황 발생 시 관리자 화면에 즉시 표출하게 된다.

경기도는 이런 내용을 담은 경기융합타운 CCTV AI 시스템 도입 시범사업을 추진하기로 하고 9월 중 설계를 마치고 2026년 상반기까지 설치를 완료할 계획이다.

시범사업은 경기융합타운 내 경기도가 관리하는 300여대의 CCTV 가운데 주요 구간에 설치된 장비다.

경기융합타운 내 경기도가 관리하는 CCTV는 소수 인력이 모든 화면을 상시 모니터링하기 어려운 현실을 보완해 안전 사각지대를 선별적으로 관리하고, 대응 부담을 줄이는 효과도 기대된다.

이번 사업은 기존 CCTV 인프라를 적극 활용함으로써 신규 장비 설치 등 불필요한 비용을 줄이고, 예산 집행의 효율성을 높이는 동시에 안전성까지 강화한다는 점에서 의미가 있다고 경기도는 설명했다.

차경환 경기도건설본부장은 "경기융합타운 내 CCTV AI 시스템 도입 시범사업 추진을 통해 운영 결과와 개선 방향을 점검한 뒤, 적용 범위를 단계적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.





