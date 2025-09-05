여수시, 프로배구대회 TV 생중계로 '섬박람회 홍보'

가상광고·경기장 부스 운영

굿즈·SNS 이벤트 관심 유도

여수시는 오는 13일 진남체육관에서 열리는 '2025 여수·NH컵 프로배구대회'를 통해 '2026여수세계섬박람회' 홍보에 나선다. 여수시 제공

여수시는 오는 13일 진남체육관에서 열리는 '2025 여수·NH컵 프로배구대회'를 통해 '2026여수세계섬박람회' 홍보에 나설 예정이라고 5일 밝혔다.

시는 지난달 25일 KBS N과 섬박람회 홍보를 위한 업무협약을 체결했으며, 이번 대회의 전 경기를 TV로 생중계하면서 방송 중 섬박람회 홍보용 가상광고를 전국에 송출할 예정이다.

또 경기장 내부 보드 광고판을 통해 ▲섬박람회 로고 ▲주제 '섬, 바다와 미래를 잇다' ▲행사 기간 ▲'여수로 오세요' 등의 다양한 문구를 중계방송에 노출한다.

대회 기간 2026여수세계섬박람회 조직위는 경기장에 홍보부스를 설치해 박람회 의미와 콘텐츠를 소개한다. 이와 함께 SNS 구독 이벤트·포토존 운영, 공식 마스코트 '다섬이'를 활용한 열쇠고리·샤워볼·그립톡 등 다채로운 경품을 제공해 관람객들의 자연스러운 참여와 관심을 유도할 계획이다.

시 관계자는 "이번 프로배구대회가 경기장을 찾은 관람객과 중계를 시청하는 국민들에게 섬박람회의 비전을 널리 알릴 좋은 기회가 될 것이다"며 "스포츠와 관광을 연계한 홍보를 통해 '2026여수세계섬박람회'에 대한 전국적 관심과 참여를 끌어내겠다"고 강조했다.





호남취재본부 이경환 기자



