주광덕 시장 "열린 행정 실현…주민과 함께 성장하는 남양주 만들겠다"

남양주시, 화도읍 시민시장과 열린 소통 간담회 개최

지역 현안 공유와 맞춤형 정책 제안

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 4일 화도농협 3층 대회의실에서 화도읍 시민시장 자문위원회(위원장 김용완, 이하 위원회)와 함께 소통 간담회를 열었다.

주광덕 남양주시장이 지난 4일 화도농협 3층 대회의실에서 화도읍 시민시장 자문위원회와 함께 소통 간담회를 열고 있다. 남양주시 제공

이번 간담회는 주민과 함께 시정을 고민하고 지역의 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

간담회에는 주광덕 시장을 비롯해 김용완 위원장, 위원 등 70여 명이 참석한 가운데, 앞서 제안된 총 8건의 건의사항에 대해 그간의 조치 및 향후 계획을 설명하고 지역 현안 공유와 질의응답 통해 주민과 함께 고민하는 시간으로 구성됐다.

주민들은 생활 불편 해소를 위해 실질적인 정책 추진이 필요하다고 강조했으며 △교통 인프라 개선 △지역 경제 활성화 △주거 환경 개선 등 구체적인 사안에 대해 시민시장의 목소리를 전달했다.

시는 이번 간담회에서 제안된 건의사항을 면밀히 검토하고 향후 예산 편성과 행정에 반영할 계획이다. 또한 정기적인 간담회를 통해 주민 의견을 지속적으로 수렴하고 시정 운영의 신뢰성을 높여나갈 방침이다.

주광덕 시장은 "시민 여러분의 소중한 의견이 지역 발전의 초석이 된다"며 "오늘 논의된 사안들은 꼼꼼히 검토해 정책에 반영할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

이어 "앞으로도 열린 행정을 실현해 주민과 함께 성장하는 남양주를 만들어가겠다"고 덧붙였다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



