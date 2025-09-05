마크롱 "서방 26개국, 우크라 안전보장군 참여 약속"

'의지의 연합' 정상회의…"파병 또는 육·해·공 병력 주둔"

러시아와 우크라이나가 휴전 협정에 도달할 경우 서방 26개국이 우크라이나 안전보장군의 참여를 약속했다고 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 4일(현지시간) 밝혔다.

마크롱 대통령은 이날 엘리제궁에서 열린 '의지의 연합' 참여국 정상들과의 회의에서 유럽국가를 주축으로 한 26개국이 휴전 달성 다음 날 우크라이나의 안전보장을 위해 파병 또는 육·해·공에서의 병력 주둔에 합의했다고 설명했다. 마크롱 대통령은 "이 부대는 러시아와 전쟁을 수행하려는 의도나 목적이 없다"고 강조했다.

마크롱 대통령과 키어 스타머 영국 총리 주재로 열린 이날 회의에는 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 우크라이나 동맹국 정상, 국가수반, 대리인 등 30여개국 대표가 직접 또는 화상으로 참석했다. 미국 측에선 백악관 중동특사 스티브 위트코프가 나왔다.

마크롱 대통령은 "이제 남은 건 미국과 함께 계획 작업을 마무리하는 것"이라며 "안전보장군의 세부 사항은 공개하지 않겠다. 러시아에 계획을 노출하지 않을 것"이라고 말했다. 또 우크라이나 파병을 반대했던 독일, 폴란드, 이탈리아의 참여에 대해 "이들은 26개 기여국 중 일부이며 각자 참여 방식이 있다"면서 군대를 직접 배치하거나 북대서양조약기구(NATO·나토) 내에서 기지를 제공하는 방식 등이 있다고 설명했다. 그러면서 러시아가 평화를 계속 거부할 경우 유럽국가들이 미국과 연계해 새로운 제재를 가하겠다고 경고했다.

영국 총리실은 우크라이나에 장거리 미사일을 제공하기로 했다고 전하며 "당사국의 군사적 역량을 더욱 강화하기 위한 조치"라고 언급했다.

알렉산데르 스투브 핀란드 대통령은 회의 후 자국 매체와의 인터뷰에서 "트럼프 대통령의 접근 방식은 우리가 제재에 공동 대응해야 하며, 특히 경제적 수단을 통해 러시아의 전쟁을 멈출 방법을 모색해야 한다는 것"이라고 짚었다. 이어 "여기엔 석유와 가스가 있다"며 "EU 집행위원장과 트럼프 대통령 측근 보좌관들이 향후 24시간 내 이 문제를 논의할 것"이라고 덧붙였다.

이날 기자회견에 참석한 젤렌스키 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 정상회담 필요성도 거듭 강조했다. 그는 "푸틴 대통령과 회담이 필요하다. 우리는 모든 형식의 제안을 지지하지만, 러시아는 모든 수단을 동원해 시간을 끌고 있다"고 지적했다. 젤렌스키 대통령은 모스크바로 오라는 푸틴 대통령의 제안에 "회담을 무산시키려는 것"이라면서도 "러시아가 회담을 언급하는 것 자체는 첫걸음이라고 할 수 있다. 성숙한 지도자들의 회담은 결과를 염두에 둬야 하고 그 결과는 전쟁의 종식"이라고 강조했다.





